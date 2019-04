Walter Martínez: Programa Dossier de VTV no salió al aire por "falta de personal básico"

27-04-19.-El programa Dossier, que se emite por Venezolana de Televisión (VTV), no salió al aire la noche de este viernes por "falta de personal básico", informó el periodista y conductor del espacio, Walter Martínez,a través de su cuenta en la red social Twitter "Por el debido respeto a la audiencia del programa DOSSIER que me honro en producir y conducir, debo referir que la emisión de hoy Viernes 26 de Abril 2018 no salió al aire por falta de personal básico para que ello fuere posible. Ofrezco mis disculpas", expresó.