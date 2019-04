Se han registrado 2020 ataques contra la libertad de prensa en los últimos seis años en Venezuela, según el SNTP

Marco Ruiz. secretario general del SNTP Credito: Archivo

26-04-19.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) publicó este viernes los datos recopilados por la organización desde enero de 2013 hasta diciembre de 2018 sobre los ataques contra la libertad de prensa, reseñó la agencia Efe.



Marco Ruiz, secretario general del Sntp, detalló que los 2020 ataques que han contabilizado comprenden «agresiones físicas, detenciones, desaparición, robo de equipos, ataques a medios de comunicación, violación de la intimidad y privacidad de periodistas y trabajadores de la prensa».



Ruiz explicó que el 80 % de esos ataques «tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o de los funcionarios públicos».



Vea también: Lo que se sabe de la «arbitraria» detención del diputado Gilber Caro este viernes



El líder sindical subrayó la necesidad de los periodistas de proveerse de «mecanismos de protección» para «saber que ocurre» y cómo hacerle frente, razón por la que considera tan necesario el manual que presentaron este viernes, detalló.



Entre los desafíos identificados, Ruiz explicó que también han visto «que se ha convertido en un riesgo general que está afectando el periodismo el intento que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro por establecer un neolenguaje, no permitir que las cosa se llamen por su nombre para restar derechos a los ciudadanos».



«El neolenguaje pretende que los periodistas no nos refiramos a detenciones sino a retenciones para que no se nos garantice el derecho a la debida defensa, no podamos llamar a un familiar, no reconocer que se nos ha privado del derecho a estar comunicados y al libre tránsito», citó Ruiz como ejemplo.