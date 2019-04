Periodista sueca fue deportada de Venezuela tras ingreso al país

18-04-19.-La periodista sueca, Annika Hernroth-Rothstein, fue deportada este jueves cuando se disponía a entrar al país, según denunció el Sindicato Nacional de Tarabajadores de la Prensa (SNTP) a través de su cuenta en la red social Twitter.La reportera habría denunciado su detención "sin razón alguna" y que entraría en un proceso de deportación inmediata.“Ayuda, Estoy en el aeropuerto de Caracas ahora y me han dicho que me deportarán de inmediato. No me dieron una razón, pero solo dijeron que me deportaban de inmediato”, "Estoy llorando", expresó.Rothstein había sido asaltada y agredida en febrero por presuntos colectivos en la frontera con Colombia mientras hacía su trabajo.