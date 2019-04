En españa pagan para tuitear contra el presidente Maduro

12 abril 2019 - El diario español "El Confidencial" dio a conocer que en España una agencia de publicidad paga a usuarios de la red Twitter para crear una campaña mediatica en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro.



Una tuitera española, con decenas de miles de seguidores, recibe un correo electrónico. En él, una mujer le cuenta que desde su empresa van a llevar a cabo una campaña en redes sociales con el hashtag #DemasiadoMaduro.



La referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es evidente: "Lo que necesitaríamos por tu parte sería que hicieses RT a un tuit en el que aparecería un objeto y el copy [el autor del tuit] diría que está demasiado maduro. Pueden ser unas unas zapatillas viejas, una fruta pocha, etc. No tendrías que mencionar ni a Venezuela ni nada relacionado con política, queremos quitarle hierro al asunto dotando los tuits de normalidad utilizando objetos cotidianos y dejando entrever que ya ha llegado el momento de 'jubilarlos'. ¿Me podrías pasar presupuesto por este retuit?".



Indicó el diario que en ningún momento se le dice a dicha usuaria que, de compartir dicho tuit, deberá marcar la acción como publicitaria, algo que contradice los propios términos con los que a red social pretende evitar la publicidad encubierta. Además, también puede estar incumpliendo la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información​.



La aludida parece bastante alejada del perfil que quizá buscan, así que recurre a la ironía en su respuesta: "Actualmente solo hago campañas con las que estoy plenamente de acuerdo o aquellas sin ánimo de lucro o con fines benéficos, por lo que considero que mi presupuesto para este trabajo no puede bajar de los 100 millones de euros, como los 100 millones de muertos por el comunismo. Quedo a la espera de su respuesta. Reciba un cordial saludo".

La agencia que está tras la campaña

Detrás de ese email se encuentra una trabajadora de DeQuéBuzz, una agencia de publicidad especializada en contratar a 'influencers' para diversas campañas 'online' y en redes sociales. Con sedes en Ciudad de México y Madrid, la agencia ha trabajado anteriormente para compañías como Google, Coca-Cola, Baileys, Gillette o la ONG Aldeas Infantiles, entre otros.

En España, según ha podido saber este diario, han sido varios los usuarios de Twitter que han recibido el ofrecimiento de la campaña por parte de la agencia. Todos ellos cuentan con decenas o incluso cientos de miles de seguidores, aunque muchos de ellos también tienen otra cosa en común: no parecen precisamente vinculados a la derecha venezolana. Queda por saber si esa selección de tuiteros ha sido errática o precisamente buscada.

Por lo pronto, algunos de los 'influencers' aludidos han compartido la propuesta en sus propias redes sociales. Es el caso del periodistas Pepo Jiménez: "La agencia que manda esto me conoce menos de cero".

Hasta el momento se desconoce qué movimiento político, colectivo o empresa estaría tras este esbozo de campaña. Teknautas se ha puesto en contacto con DeQuéBuzz, pero desde la agencia han declinado hacer declaraciones.

Con información: El Confidencial