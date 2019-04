El País de España: Guaidó emite decretos que nadie cumple y nombra ministros que no ejercen

8 abril 2019 - El medio internacional el País de España público un artículo en el que habla sobre Juan Guaidó. Entre otras cosas, destaca que él “emite decretos que nadie cumple, nombra ministros que no pueden ejercer y embajadores que no pueden despachar“.El artículo destaca que no han sido los mejores días para Guaidó puesto que, su colaborador más cercano está detenido, su primo y su hermano acusados de fraude por intentar acceder a los fondos venezolanos en el exterior, Nicolás Maduro lo llamó “terrorista”, le quitaron la inmunidad y es posible que vaya a la cárcel.El País también reseñó que a Guaidó lo llaman “Bambi”, y lo tildan de tibio e incoherente a la hora de formular sus discurso.