57% del país quedó fuera de línea tras el apagón de este lunes, según NetBlocks

25-03-19.-El observatorio de Internet, NetBlocks.org, informó a través de su página web que el nuevo apagón que afectó al país este lunes 25 de marzo dejó fuera de servicio el 57% de la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Según lo publicado por el portal, Venezuela se ha estado recuperando de una serie de interrupciones de una magnitud sin precedentes desde el 7 de marzo que dejó fuera de servicio las utilidades de conectividad a Internet de Venezuela. La nueva interrupción está en una escala similar a las dos primeras interrupciones a principios de mes.

Confirmed: New national power outage detected across #Venezuela starting 5:00 PM UTC (1 PM VET); network data shows 57% of country now offline; incident ongoing #SinLuz #Apagon #25Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/dQNWefe6h6