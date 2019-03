Diputada de la AN: Ley Contra el Odio busca criminalizar el derecho a la libertad de expresión

Maria Beatriz Martínez, diputada de la AN Credito: Captura

25-03-19.-La diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Medios del Parlamento Maria Beatriz Martínez, dijo este lunes durante la entrevista en Primera Página, que la exigencia de la Asamblea Nacional Constituyente de aplicar la Ley Contra el Odio, "es una forma de criminalizar nuestro derecho a la libertad de expresión y de información".



La diputada precisó que el gobierno tiene tres objetivos claros al exigir ante la ANC, que se aplique esta ley ;"busca impedir que se conozca la verdad, que en el exterior se enteren lo que esta pasando en Venezuela y desarticular por completo a los medios de comunicación",sostuvo.

indicó que en Venezuela se han violado los derechos establecidos en la Carta Magna según el articulo 57 y 58 para libertad de expresión y derecho a la información.



Martínez agregó, que en el país se han registrado diversos casos de persecución a periodistas con la una intención de "impedir que se pueda informar de forma veraz y continua". Han sido golpeados, censurados, castigados y perseguidos para que no se transmita la información de manera real y eficaz", dijo.



"Esta ley perjudica a la población porque no se tiene la intención de hacer que la información sea dada en el momento y con veracidad".

Además informó que en solo tres meses han sido registrados 173 agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa, que le han sido despojados de sus herramientas de trabajo.



Acerca de la aplicación de la Ley Contra el Odio que tiene como penalidad estipulada de 8 a 10 años de cárcel, agregó que "no debe existir", ya que es una norma que busca la hegemonía de los medios de comunicación.