Labor de médicos cubanos en el guion de agresiones contra Venezuela

21 marzo 2019 - Más de dos mil 500 médicos cubanos prestan hoy servicio en el estado venezolano de Miranda, territorio con mayor número de especialistas e instituciones de la Misión Barrio Adentro, con más de 16 años en el país.



Frente a la campaña mediática que busca atacar esa noble labor, sus directivos insisten en que se trata de profesionales que además de prestar servicios en instituciones, visitan casas, escuelas, entregan medicamentos o despliegan actividades en la comunidad.



En declaraciones a Prensa Latina, el coordinador de los colaboradores cubanos en la demarcación, Manuel Blanco, desestimó la cruzada de medios como The New York Times o Univisión como parte del guion de presiones contra la nación sudamericana.



Luego de los llamados sin respuesta a deserciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahora centran su agenda en los médicos cubanos, denunció Blanco.



Con 66 Áreas de Diagnóstico Integral Comunitarias, la representación antillana en Miranda ocupa desde las zonas más lujosas, en poblaciones como Chacao o Baruta, hasta las más humildes urbanizaciones como los Valles del Tuy o Petare.



'Barrio Adentro no distingue en filiación política o estrato social, por el contrario, se concentra en el tratamiento humano a los pacientes', aseguró por su parte Jetzael Portilla, al frente de la Misión en Miranda.



Más de mil 250 consultorios populares, dos centros de alta tecnología e igual número de instituciones de atención materno infantil se suman a los servicios en el estado, el tercero más densamente poblado de la nación sudamericana, indicó además.



La atención social incluye a extranjeros en particular a colombianos, brasileños y emigrados de países árabes asentados en Venezuela, dijo.



Mientras estos grandes medios acusan a la Misión Médica Cubana como instrumento político, los más de 23 mil colaborares cubanos en la nación no cesan su labor social, concluyó.