Ejecutivo exhorta al New York Times a desmentir campaña contra médicos cubanos en Venezuela

20 marzo 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó este miércoles al Diario estadounidense The New York Times, a desmentir las acusaciones de tilde político contra la Misión Médica Cubana en Venezuela.



"Salió un artículo repulsivo en el New York Times, diciendo que Cuba utiliza a los médicos y médicas cubanos en los barrios y comunidades para chantajear a pacientes para que voten por candidatos de la revolución. Es repulsivo", dijo Maduro, desde el Centro Robotizado de Medicamentos en la ciudad de Charallave, en el estado Miranda, donde abordó temas del sector salud.



En transmisión conjunta de Radio y Televisión, el mandatario nacional reconoció el trabajo de esta misión médica en el país y refirió que la Misión Milagro, en la cual ellos prestan sus servicios, es realmente milagrosa.



"El New York Times debería desmentir su campaña. Ojalá Estados Unidos con todo el poder económico que tiene invirtiera para mandar médicos solidarios a los pueblos del mundo", dijo Maduro.



El pasado domingo, The New York Times publicó un artículo donde acusaba a los médicos cubanos que prestan servicios en Venezuela de presionar votantes como parte de una campaña política progubernamental, para las pasadas elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018 en el país.



Solidaridad del pueblo estadounidense



El primer mandatario nacional, reiteró su agradecimiento a los representantes de la Delegación de Paz y Solidaridad de EEUU y Canadá que visitó a Venezuela, por su solidaridad y disposición de llevar el mensaje de resistencia y determinación del pueblo ante los ataques injerencistas de la administración estadounidense.



"Están recogiendo firmas en apoyo de la carta que envié al pueblo de Estados Unidos. Los pueblos del mundo están pendiente de Venezuela y tengan la seguridad que tenemos el apoyo del pueblo de Estados Unidos", expresó Maduro.



Esta delegación recorrió varias comunidades de Venezuela con el propósito de intercambiar con la población y así poder desmontar la imagen internacional que muestran las corporaciones mediáticas de la supuesta crisis humanitaria en Venezuela.

Noticia relacionada: