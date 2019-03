Presidente cubano responde difamaciones del diario New York Times

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, aseguró que los “médicos cubanos jamás podrán ser difamados” y que su extraordinaria obra humana desmienten al diario The New York Times y al reportaje del periodista Nicholas Casey.



“Alimentar guerra de odio de Marco Rubio contra Cuba y Venezuela es un crimen”, escribió el mandatario en Twitter, al referirse a la reciente publicación del Times en la que se difama que los trabajadores cubanos de la salud fueron utilizados en Venezuela para amenazar a pacientes e incluso coercionarlos, negándoles el servicio, si no votaban por Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 2018.



Díaz-Canel expresó que la extraordinaria obra humana de los profesionales de Cuba en tierras que el imperio llama “oscuros rincones del mundo” desmienten tal insólita historia.



