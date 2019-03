(VIDEO) 7 meses después CNN confirma que presidente Maduro fue víctima de un atentado terrorista el 4 de agosto

15 marzo 2019 - La cadena estadounidense CNN presentó un reportaje en el que mostró nuevos videos y detalles que probarían que un grupo insurgente estaría detrás del ataque con drones perpetrado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto del 2018, cuando el chavista se encontraba encabezando un acto militar en Caracas, Venezuela.



"Que se sepa, es el primer intento de matar a un jefe de Estado con un artefacto comercial de este tipo, comprado en línea y ensamblado a mano con explosivos militares en su interior", afirma el medio, que divulgó una entrevista con un sujeto que dice ser un organizador del ataque, así como videos de los preparativos del mismo.



El presunto organizador del ataque, que habló bajo condición de anonimato, dijo a CNN que el plan fue orquestado por un grupo integrado por desertores de la Fuerza Armada de Venezuela y otras personas, con el objetivo de asesinar a Maduro. Todo fue preparado en una hacienda alquilada en el campo colombiano.



Además, el hombre proporcionó videos grabados con celulares que mostraban drones, explosivos y vuelos de práctica. También se puede oír de fondo a varios hombres quejándose del tamaño de los tornillos y de lo difícil que es leer las instrucciones en chino.



Según su testimonio, los desertores venezolanos ordenaron los drones disponibles por Internet en Estados Unidos dos semanas antes del ataque y los adaptaron para detonar una bomba casera a través de un aplicación a control remoto.



Finalmente, dos drones cargados con explosivos detonaron en la tarde del sábado 4 de agosto del 2018 mientras Maduro encabezaba un acto oficial ante cientos de militares de la Guardia Nacional y que se transmitía en vivo por televisión, dijeron las autoridades.



Maduro no resultó herido. Decenas de personas fueron arrestadas por lo ocurrido.



El organizador del plan dijo a CNN que el ataque fue frustrado por guardias que detonaron los drones prematuramente. "Los bloqueadores de señales de teléfono celular que protegen al presidente se reactivaron de repente, causando los estallidos", señala el medio.



- "Fue una decisión difícil" -



Al ser preguntado sobre por qué creyeron que un plan de asesinato era necesario en lugar de la vía pacífica, el sujeto afirmó que fue una "decisión difícil" adoptada luego de haber intenado "todas las vías pacíficas".



"Hemos tratado por todas las vías pacíficas y democráticas de poner fin a esta tiranía que se disfraza de democracia [...] Tenemos amigos presos, torturados. Esta fue una decisión difícil", afirmó.



Asimismo, reconoció que el ataque pudo haber cobrado la vida de otras personas además de Maduro. "Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir", asegura.







Tras el ataque, Maduro acusó a Colombia y a Estados Unidos de haber intentado asesinarlo. Sin embargo, el organizador del ataque dijo a CNN que Colombia no estuvo involucrada.



Asimismo, aseguró que se reunieron con varios funcionarios del Gobierno de Estados Unidos tres veces luego del ataque, quienes buscaban información sobre lo ocurrido.



"Ellos concertaron tres reuniones después, imagino que para recopilar información que les permitiera estudiar el caso, pero no pasó de allí. [...] Querían obtener datos y nosotros pedimos cosas a cambio. Tomaron nota de eso, y preguntamos si podían ayudar. Entonces simplemente se fueron con sus apuntes y nunca más aparecieron", señaló.

