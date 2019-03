(VIDEOS) Un influencer mexicano desnuda show mediático del periodista Jorge Ramos

A través de un video que circula en las redes sociales, un influencer mexicano criticó las últimas acciones del periodista Jorge Ramos contra el Gobierno venezolano.“Lo que hizo Jorge Ramos no me parece el mejor acto periodístico como tal y me deja en claro que existen más cosas detrás. Primero era un tipo anti-Trump y ahora fue usado como arma para desestabilizar al Gobierno de Venezuela aún más de lo que está”, indicó el joven en el audiovisual. Asimismo, cuestionó qué pretende el periodista con sus acciones: ¿exposición?, ¿o ponerse las rodilleras ante un Gobierno que lo golpeó duramente en sus inicios?.Recordemos que hace algunos días se difundió una noticia sobre la supuesta detención de Ramos, quien luego afirmó que el Gobierno venezolano tomó la medida “porque no le gustaban las preguntas que estaba haciendo”. Sin embargo, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que se trató de “un nuevo falso positivo con un show y un montaje”.OtroVideo fuente: Rafita SUR