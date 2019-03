¿Qué vieron más de 400 extranjeros que están en Venezuela?

28 Feb. 2019 - Desde el último domingo (24), 400 representantes de 85 países se encuentran en la capital venezolana, Caracas, donde es realizada la Asamblea Internacional de los Pueblos hasta el próximo miércoles (27).



Para muchos de los que llegaron a Venezuela en medio al bombardeo mediático negativo en contra el país, la realidad encontrada ha generado sorpresa. Es lo que cuenta la brasileña Jessy Dayane, vicepresidenta de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE).



“En Brasil, antes de venir, yo tenía miedo. Porque yo veía la televisión y solo decían guerra y guerra. Es decir, hubo toda una tensión antes de venir porque las noticias mostraban que el país estaba en plena guerra civil con bombas y disparos todo el tiempo. Y cuando llegamos aquí, encontramos un escenario de paz. Las personas están trabajando normalmente, los niños van a la escuela. Entonces lo que hemos visto aquí fue un país más democrático que cualquier democracai porque el pueblo de hecho tiene acceso a los derechos básicos: a la salud pública de calidad, a la educación de calidad, a la vivienda, a la comida”.



El tratamiento dispensado a los problemas sociales de Venezuela, en grande parte, generados por el acoso económico de potencias como los Estados Unidos, no corresponde al abordaje de otras realidades, con problemas aún más graves. El mexicano Madgriel Sánchez conoce bien la doble moral de los medios de comunicación alrededor del mundo, que no aborda temas sociales importantes en uno de los países más violentos de las Americas.



“En México, diariamente, se mata diez mujeres, 14 personas son desparecidas, se dice que 32 personas son asesinadas diariamente. Vivimos un clima de mucha violencia en la cual los grupos delincuentes dominan grande parte del país. Tenemos un país con mucha destrucción ambiental, muchas injusticias, e de eso nadie habla, como si fuera algo normal. Si, Venezuela no es normal pero en un sentido distinto. Aquí hay paz, vemos personas de las más sencillas viviendo con dignidad y con una consciencia muy fuerte y con el sentimiento patriótico de defenderse a si mismo”.



Lo mismo ocurre con Brasil, según Dayane. “Para los que vivimos en São Paulo, por ejemplo, caminar por las calles de la ciudad es convivir con muchos pobladores en situación de calle. Mucha gente que no tiene trabajo, no tiene escuela”.



Este martes (26), los participantes de la AIC hicieron un recorrido por diversas regiones de Caracas para verificar in loco la real situación del país. “He visto mucha alegría, tranquilidad, muchas expresiones de gratitud por nuestra visita. Yo siempre pensé que toda esa deformación de la realidad de Venezuela es construida para justificar una invasión de cualquier naturaleza por los Estados Unidos. La invasión militar es lo máximo que pueden hacer, de eso estoy clara, afirmó la salvadoreña Blanca Flor Bonilla.



Sobre intervenciones estadounidense en asuntos internos de su país, el mexicano Sánchez conoce muy bien. “Tuvimos 14 invasiones militares, un control mayoritario de la economía es hecho por Estados Unidos, y por eso estamos sujetos a ellos. La violencia que vivimos en México, los problemas sociales, aunque ahora tenemos un gobierno diferente, no pudimos solucionar, principalmente porque son estructurales y tienen que ver con la presencia de los Estados Unidos”.



La Asamblea Internacional de los Pueblos es una articulación de movimientos sociales, organizaciones civiles y partidos políticos que ha sido construida en los últimos dos años con la participación de representantes de más de 130 países. La reunión en Caracas está enmarcada, no solo en la inauguración de la plataforma global, sino como un acto de solidaridad al pueblo de Venezuela y su gobierno, presidido por Nicolás Maduro, reelecto en mayo del 2018 para un nuevo mandato de seis años, de acuerdo a la Constitución del país.

