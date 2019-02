Jorge Arreaza: Estados Unidos quiere retomar el control de la economía venezolana

El Canciller venezolano reiteró que 60 países se sumaron a la iniciativa del grupo creado en solidaridad con Venezuela.

25 Feb. 2019 - “Estados Unidos quiere el control de la economía venezolana que tenían antes de la Revolución Bolivariana”, afirmó Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores.



Durante una entrevista en el programa Democracy Now, que produce la televisora pública estadounidense PBS, dijo: “Todo se trata de petróleo, por eso quieren derrocar al presidente (de la República, Nicolás) Maduro”.



“No vamos a permitir una agresión extranjera, somos los venezolanos quienes resolveremos nuestros problemas”, acotó Arreaza.



Señaló que los medios internacionales han construido una historia falsa relacionada con los hechos de violencia en la frontera colombo-venezolana.



“Cuando ves la TV, parece que (Nicolás) Maduro dio la orden a sus militares para disparar contra el pueblo, y eso no es cierto”, indicó y añadió que “fuimos muy, muy prudentes para resistir una invasión”.



Al respecto, lamentó cómo líderes de la derecha venezolana siguen instrucciones del Gobierno de EEUU “y suplican una intervención militar para su pueblo y país”.

No guardar silencio



“Creamos un grupo para proteger los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y condenar la intervención en Venezuela. No podemos hacer silencio ante las violaciones de los principios de la Carta”, expresó el Canciller.



Recordó que delegaciones de 60 países se sumaron a esta iniciativa en solidaridad con Venezuela y rescate del derecho internacional.

