Periodista de globovisión denuncia que fue despedida injustamente: “Yo no renuncié. Me censuraron y me botaron"

22-02-19.-La periodista Ingrid Caribay Valero denunció a través de su cuenta en la red social Instagram que fue despedida de la planta televisiva Globovisión. “Yo no renuncié a Globovisión. Me censuraron y me botaron., destacó la comunicadora en Instagram.Según Valero, fue despedida el el jueves 21 de febrero por que la planta televisiva “ya no confía en ella”, indicó en un comunicado, donde además reveló que tomará medidas legales en contra de la directiva del canal.