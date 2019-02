(VIDEO) Hermann Escarrá: Conducta de dirigencia opositora es traición a la patria

Escarrá: “Sin lugar a dudas es traición a la patria”. Credito: Aporrea.org

12 Feb. 2019 - El constituyente y abogado constitucionalista Hermann Escarrá consideró que la conducta mostrada por la dirigencia de la derecha al respaldar autoproclamaciones y pedidos de intervención militar en Venezuela, caracteriza claramente los delitos de lesa nación e incurren sus promotores en traición a la patria en diversas modalidades.



“Sin lugar a dudas es traición a la patria”, confirmó el reconocido abogado en el programa Análisis Situacional que conduce el también constituyente Óscar Shemel en un canal privado.



Escarrá lamentó que dirigentes opositores que se hacen llamar venezolanos hayan declarado públicamente su interés para que un ejército extranjero invada Venezuela “y prácticamente entregar a nuestro país. Eso ha salido en los medios”, reclamó, en especial al advertir que se intenta entregar la Plataforma Deltana venezolana a cambio de una “ayuda” militar para sus aspiraciones políticas.



Comentó que en su trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente han revisado diversas normativas que existen en el continente y de países avanzados en Europa sobre las sanciones contra los perpetradores de la traición a la patria. Consideró necesarias esas sanciones en las leyes nacionales.



“Debe haber sanciones muy serias, el país no puede continuar de esa forma y hay que ser muy serio, muy responsable y muy severo en estos temas”, advirtió Escarrá.



“No se trata de venganza, ni del derecho penal del enemigo, por el contrario, es un derecho penal patriótico, humanista, democrático, libertario, el que tiene que aparecer en esas normas que propondremos en los próximos días”, adelantó.



Precisamente, el abogado constitucionalista se refirió a la supuesta “Ley de Transición” que los diputados de la actual Asamblea Nacional (AN) en desacato contumaz, supuestamente aprobaron en los últimos días.



Recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró nulos todos los actos de esta institución en desacato constitucional, pero denunció que esta última acción de los diputados pretende la remoción de los Poderes Públicos.



Alertó que esa “ley” pretende usar dos artículos constitucionales en forma de “comodines” para justificar la derogación de la Constitución Bolivariana.



“Autoproclamación y una situación geopolítica internacional muy peligrosa, no olvidemos que la intención final es desmontar el Estado nacional y, por supuesto, dividirse el territorio de la República”, aseveró.



Escarrá lamentó que se usen diversos mecanismos para intentar esos objetivos con mentiras, intranquilizando a las familias y jugando con el derecho a la paz del pueblo venezolano, a la fragmentación del territorio y el colapso económico.



“No lo han logrado y creo muy difícil que logren la desestabilización del gobierno”, concluyó.



Prensa VTV