(AUDIO) Baltasar Garzón: "El gobierno de Maduro es totalmente legítimo"

El jurista español se refirió a la difícil situación que atraviesa Venezuela con la injerencia de Estados Unidos y otros países de la región. "Las embajadas de Juan Guaidó están fuera de lugar, no contribuye que distintos países ahonden esa fractura y no construyan puentes".

6 Feb. 2019 - E| jurista español Baltasar Garzón habló con la prensa sobre la crítica situación en Venezuela y aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro es "totalmente legítimo". Además, el especialista jurídico cuestionó la injerencia de países extranjeros apoyando a la oposición: "Las embajadas de Juan Guaidó están fuera de lugar, no contribuye que distintos países ahonden esa fractura y no construyan puentes", explicó el exmagistrado.



En este mismo sentido, Garzón añadió que "la situación de Venezuela tiene que resolverse entre los factores internos", lejos de la interferencia de Estados Unidos.



"Venezuela es uno de los principales conflictos internacionales de la actualidad, ha habido un especial interés en que se mediatice”, resaltó el exjuez en declaraciones a FM La Patriada. “El reconocimiento internacional no da cobertura legal en la elección de representantes del Estado, ya que la institucionalidad del gobierno es absolutamente legítima", concluyó.



Desde otra perspectiva, Garzón se refirió a la persecución judicial sufrida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y señaló que "no es un buen ejemplo utilizar la instancias judiciales para perseguir referentes políticos”. Asimismo, detalló: “la imagen que se está dando hacia el exterior es de persecución sectaria”.





La fuente original de este documento es:

Agencia Paco Urondo (http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/baltasar-garzon-el-gobierno-de-maduro-es-totalmente-legitimo)