(VIDEO) Vea la entrevista (y algo más) que el periodista español Jordi Évole realizó al presidente Nicolás Maduro

4 febrero 2019 - Este domingo el programa “Salvados” de Antena 3 estrenó una entrevista realizada el pasado 1 de febrero al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, realizada por el periodista Jordi Évole.



En la entrevista, el periodista español Jordi Évole pregunta al Presidente Nicolás Maduro si ha pensado en irse de la presidencia, tras los últimos acontecimientos que ha vivido Venezuela y la autoproclamación de Juan Guaidó. “Lo bueno para el país es que se respete la Constitución. Yo soy el primero que lo hace, yo juré respetar y hacer respetar la Constitución, y eso es mi deber”, responde Maduro a Évole, quien insiste en preguntar varias veces si está dispuesto a ir a elecciones presidenciales nuevamente, algo exigido incluso por la Unión Europea.



Al respecto, Maduro respondió con la siguiente pregunta: “¿Por qué la Unión Europea tiene que decir a un país del mundo que ya hizo en su momento sus elecciones presidenciales que las vuelva a repetir?”.



En otra ocasión en que se le preguntó si se niega a convocar elecciones, Maduro respondió: “No me niego a convocarlas, hay elecciones en 2024. No nos importa para nada lo que diga Europa de Venezuela. Europa que se encargue de sus problemas como el desempleo o la migración”.



“Mira cómo dejaron Irak, descuartizada, y ¿quién sufre hoy las consecuencias de la destrucción de Libia?”, pregunta Maduro a Évole. “Ha sido graves errores de los que la humanidad debe sacar lecciones. Hay que recordar que la coalición Bush-Aznar llevó a la guerra de Irak y pagaron”.



“¿Si esto acaba mal, usted se sentirá responsable?”, pregunta Jordi Évole a Maduro sobre la crisis de Venezuela. El presidente responde que la situación “no va a acabar mal” y añade: “¡Tenemos experiencia de 20 años de luchas! Nosotros somos de verdad, una fuerza popular con carácter histórico con un proyecto y con el liderazgo del país”. De todas formas, Maduro afirma que, “para bien o para mal”, asume “toda responsabilidad”, por lo que siempre intenta “actuar de buena voluntad”.



Preguntado sobre si es probable que la situación termine en una guerra civil, el presidente del país responde que “nadie puede contestar ahora mismo con certeza. Todo depende del nivel de locura y de agresividad del imperio del norte”.



“La opción militar está sobre la mesa de Donald Trump. Tenemos que prepararnos para defender el derecho a la paz”, señala el Presidente venezolano. “Miles de venezolanos inocentes pueden acabar pagando con su vida”, insiste el periodista a Maduro, pero éste recalca que esto solo pasará “si el imperio norteamericano ataca el país”.



Évole habla con Maduro sobre la crisis de Venezuela y la exigencia de la Unión Europea, dándole 8 días al presidente venezolano para convocar elecciones en el país. “No aceptamos ‘ultimátums’ de nadie”, respondió Maduro. “Es como si yo le dijera a la Unión Europea que le doy unos días para reconocer la república de Cataluña”, declaró



Sobre la causa de los problemas del país, Maduro le dijo a Évole que es muy autocrítico y que su gobierno es “responsable de muchas cosas que funcionan mal”. Exige mayor eficiencia en su gobierno. Sin embargo, recuerda que la agresión a Venezuela es responsable de muchas de las condiciones por las cuales el país está en crisis.



“Venezuela no tiene una crisis humanitaria, tiene una política de atención social pero no le permiten paliar las heridas de la guerra económica“, explicó Maduro preguntado por la situación que vive el país. Además, dijo a Évole que “mucha de la gente que deja Venezuela se ha ido engañada, se va con una esperanza que es una falsa visión”.



Su respuestas a Pedro Sánchez



El Presidente Maduro también emitió un duro mensaje para Pedro Sánchez, presidente de España, luego de que mandara un ultimátum para que convocara elecciones en Venezuela: “¡Es un farsante! Él no ha sido elegido por nadie. Debería ser él quien convoque elecciones, porque el pueblo español no le eligió”, dijo recordando que él fue elegido por el congreso de España tras la destitución de Mariano Rajoy.



Además, el presidente de Venezuela criticó a Sánchez por no tener moral para parase a dar lecciones a Venezuela. “Hace tiempo que no acatamos órdenes de Madrid, ¡para que lo sepas, Pedro Sánchez! Cometiste un error y te va a ir peor que a Aznar cuando se metió en Irak”. Señaló: “Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Donald Trump en la crisis venezolana, Pedro Sánchez”.



