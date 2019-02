Movimientos sociales exigen a la BBC no mentir ni justificar agresiones contra Venezuela

Entre las organizaciones participantes se encontraron: RCG y Hands Off Venezuela, GPPUK, Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, entre otros.

2 Feb. 2019 - Un nutrido grupo de activistas y movimientos sociales se concentraron este sábado frente a la BBC, para exigirle al referido medio de comunicación que no comuniquen mentiras a la población británica con el objetivo de justificar agresiones contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.



Entre las organizaciones participantes se encontraron: RCG y Hands Off Venezuela, GPPUK, Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, entre otros.



Desde las 12:00 del mediodía (hora Inglaterra) los manifestantes dijeron presente con sus pancartas, banderas y discursos a micrófono abierto, para respaldar a la Revolución Bolivariana y al pueblo de Venezuela, al tiempo que abogan por un diálogo de paz en la nación suramericana y llaman a la no injerencia del gobierno de Estados Unidos que conlleve a una intervención militar.