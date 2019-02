(VIDEO) Orlando Urdaneta hace un comentario racista a un trabajador: "Haces señas, pero como eres negro y estás allá atrás, no te veo"

Febrero 01 de 2019.- El locutor y animador autoexiliado en Miami, Orlando Urdaneta, a través de su programa Conversando con Orlando, transmitido por el canal EvTV Miami, hizo un comentario racista hacia uno de los tecnicos que laboran en dicho programa, "No te veo, que bueno que además no te veo... sé que haces señas, pero como eres negro y estás allá atrás, no te veo".

Durante la emisión de un programa publicado el jueves 31 de enero a través de You Tube, dedicado a Juan Guaidó, Urdaneta emitió en vivo este desafortunado comentario hacia uno de los trabajadores de ese canal, lo cual demuestra el irrespeto reiterado de muchos animadores y políticos opositores hacia las comunidades afrodescendientes, como lo ocurrido en oportunidades anteriores con Osmel Sousa quien dijo que "las negras venezolanas no son bonitas" o el periodista Leopoldo Castillo quien en un programa hizo escarnio de Robert Mugabe, expresidente de Zimbabue: "Arrurú Mugabe", tapándose la cara y carcajeándose junto a Humberto Calderón Berti quien añadió como remate, que la imagen le recordaba a "Un perrito de taxi".

Llama la atención que en un país (EEUU) que castiga con severidad este tipo de comentarios, no custionen actitudes y chistes racistas de ciertos conductores venezolanos que hacen televisión allá, hacia las comunidades afros. ¿Qué pasaría si en un canal de televisión anglo, un presentador hiciese un comentario de este calibre hacia un trabajador afrodescendiente? Seguramente sería sancionado con medidas drásticas, pero en el ambiente de la televisión venezolana privada, tanto de aquí como la que se hace en Miami, evidentemente la ignorancia y falta de educación siguen prevaleciendo.

En el caso de Orlando Urdaneta, no es de extrañar, pues además de maltratar y burlarse en público de un trabajador por su color de piel, también demuestra una actitud ofensiva en el tratamiento de sus temas, llegando a niveles escatológicos con lo cual pretende llamar y reconquistar un estrellato que se perdió en el tiempo.