(VIDEO) Mario Silva niega que vaya abandonar La Hojilla después de haber anunciado su retiro “con todas las de la ley”

Para los que andan haciendo fiesta: Hay Hojilla para rato ¡No se equivoquen! Si algo tengo bien claro, es que esta Revolución me verá al frente en el escenario que sea, en la circunstancia que sean, al lado del Presidente Nicolás Maduro y con Chávez en el alma ¡No se equivoquen! — Mario Silva (@LaHojillaenTV) 30 de enero de 2019

30-01-19.-El conductor del programa La Hojilla, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Mario Silva, anunció este martes su retiro.Durante una emisión en vivo luego de que realizara una serie de comentarios sobre la medida del Banco Central de Venezuela (BCV) de poner en funcionamiento una plataforma privada para la venta de divisas denominada Interbanex afirmó que “este año cumplo 15 años con La Hojilla y me retiro”, enfatizando que lo dice “con todas las de la ley”.Las palabras de Silva generaron polémica y rumores en la redes sociales, lo cual llevó al conductor a pronunciarse a través de su cuenta en la red social Twitter donde señaló “Para los que andan haciendo fiesta: Hay Hojilla para rato”.En su tuit, Silva agregó “¡No se equivoquen! Si algo tengo bien claro, es que esta Revolución me verá al frente en el escenario que sea, en la circunstancia que sea”.Sin embargo, el conductor de La Hojilla no reafirmó, ni se retractó, sobre su anunciado retiro del programa.