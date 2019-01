Medios estadounidenses revelan información sobre el golpe de Estado de EEUU contra Venezuela

E27 enero 2019 - l ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, reveló información divulgada por medios de prensa de Estados Unidos en torno a la ejecución del golpe de Estado contra Venezuela impulsado por el gobierno de EEUU.



La información la dio a conocer Rodríguez durante una jornada de gobierno de calle encabezada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el Parque Ezequiel Zamora, en El Calvario, centro de Caracas.



“Hoy aparecen dos artículos fundamentales en dos medios de comunicación estadounidense, uno es la agencia de prensa más importante de Estados Unidos, esa agencia señala que este diputado –Guaidó, en desacato y nulidad jurídica– viajó en secreto a Washington, Colombia y Brasil en diciembre -2018- para recibir instrucciones oficiales“, dijo Rodríguez.



El ministro explicó que el medio The Associated Press (AP) señala que en los encuentros donde participaron diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y funcionarios de Canadá y Colombia tenían como finalidad darle la instrucción a Juan Guaidó de autoproclamarse y así recibir el apoyo de la gerencia norteamericana y sus aliados del continente.



También precisó que el periódico The Wall Street Journal reveló en un artículo publicado este sábado en una página completa que la noche antes del 23 de enero, Guaidó recibió la llamada de Pence y del senador estadounidense Marco Rubio, para presionarlo a que se juramentara.



Ante esto, el jefe de Estado venezolano destacó que se está generando un rechazo de la opinión pública estadounidense y que no queda duda de la autoría de Donald Trump en el golpe de Estado en Venezuela.



“En el mundo hay conciencia plena de que este es un golpe de Estado financiado por Estados Unidos y que han puesto a un títere farsante porque le miente a su gente que negó en programas internacionales y nacionales que se haya reunido con Diosdado Cabello -presidente de la Asamblea Nacional Constituyente-. Claro que se reunió”, ratificó Maduro.



Este sábado fue publicado un informe por AP, en el que se da constancia de un “sólido apoyo” del gobierno de EEUU presidido por Donald Trump al diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, para planificar el golpe de Estado contra el presidente Maduro, durante viajes secretos realizados en diciembre de 2018.



El pasado 9 de enero, el mandatario nacional denunció que está en marcha un golpe de Estado contra Venezuela, ordenado por EEUU a través del autodenominado Grupo de Lima. En aquella ocasión, explicó que los planes golpistas forman parte de una fórmula agresiva, violenta y que elude los principios fundamentales de convivencia entre los pueblos.