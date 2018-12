(VIDEO) Pérez Pirela reapareció en las redes sociales luego de su salida de VTV

“Fue una decisión personal (su salida), como lo dije, después de casi 10 años de Cayendo y Corriendo. Esa decisión ha sido mía, ha sido propia, y en ningún momento ha dependido de presiones de ningún tipo” Credito: Aporrea.org

22 Dic. 2018 - Este jueves 20 de diciembre el filósofo y comunicador venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela hizo uso de sus redes sociales para enviar un saludo a todos sus seguidores, luego de que su programa Cayendo y Corriendo dejara de ser transmitido a través de las pantallas de Venezolana de Telvisión.



“Estoy obligado moralmente y amorosamente a decirles muchísimas gracias por estas muestras de solidaridad”, expresó Pérez Pirela al inicio de su video.



El filósofo hizo referencia a su salida del canal del Estado y solicitó a la teleaudiencia a no creer en los rumores que han sido difundidos mediante los diferentes portales informativos.



“Han sido muchas las conjeturas, han sido muchos los artículos que se han publicado en diferentes medios de comunicación, en diferentes portales web. Yo lo dije el jueves pasado, mi decisión es personalísima”, señaló.



“Fue una decisión personal, como lo dije, después de casi 10 años de Cayendo y Corriendo. Esa decisión ha sido mía, ha sido propia, y en ningún momento ha dependido de presiones de ningún tipo”, complementó.



El también director del portal web LaIguana.TV aprovechó la oportunidad para referirse a la reciente intervención del constituyente Julio Escalona ante la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Mediante su discurso, recordemos, el referido economista instó al máximo ente plenipotenciario a declararse en emergencia.



Pérez Pirela aseveró que vio con mucha alegría las críticas efectuadas por Escalona.”No cabe la menor duda que hoy el pueblo está pidiendo soluciones específicas a problemas específicos. Algunas veces nos perdemos en discursos demasiado abstractos y se nos olvidan las colas y se nos olvida el tema de la inseguridad”, destacó.



“El gran desafío en estos momentos es el desafío económico. Esta semana ha sido bien rica en diferentes tipos de críticas”, acotó, haciendo alusión a la entrevista realizada recientemente por el intelectual Clodovaldo Hernández al exfiscal general Isaías Rodríguez.



No obstante, el comunicador criticó la actitud de ciertos medios de comunicación que, en lugar de aprovechar la crítica como algo constructivo, se valen de las mismas para generar falsas matrices de opinión.



“Agarran con pinzas una frase de algún ciudadano crítico y tratan de hacer de eso casi que un dogma. La crítica siempre es bienvenida, siempre y cuando no se viva de la crítica y no se profesionalice”, manifestó.





