Venezuela denuncia a diario español “El Mundo” por ofensas contra Maduro

19 Dic. 2018 - El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su embajada en España, rechaza el artículo publicado por el diario El Mundo, firmado por Daniel Lozano, el cual se inscribe en una campaña de desinformación e instigación a la violencia a través de la propaganda política.



A través de una carta dirigida a Francisco Rosell, director del rotativo español, el embajador Mario Issea, denuncia el artículo publicado el 30 de noviembre, con firma de su corresponsal en Caracas, titulado “Nicolás Maduro presidente paria en 2019”, en el cual “el periodista oculta información y ofrece una visión sesgada que viola todo código de estilo y buenas prácticas y que contradice la ‘vocación plural’ que afirma tener su periódico”.



Señala la carta que: “En el trabajo avalado por el grupo Unidad Editorial, en su condición de casa matriz del diario el Mundo se realiza un ejercicio netamente especulativo sobre la continuidad del sistema democrático venezolano, al marcar el venidero 10 de enero de 2019, fecha en que iniciará un nuevo mandato presidencial Nicolás Maduro por voluntad democrática de nuestra sociedad, como un día D, que marcaría un punto de inflexión entre Venezuela y la comunidad internacional”.



La Embajada exige un derecho a réplica y hace pública la carta en el sentido de que atenta contra el derecho a la información veraz del pueblo español.



Esta misiva, publicada por el portal digital Tercera Información, señala que Lozano se hace eco de las posiciones asumidas por voceros de la ultraderecha venezolana y además omite datos como el voto de 6 millones de electores que votaron por Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018.



“El trabajo publicado en su diario, señor Rosell, no hace mención a las afectaciones a la población derivadas del bloqueo económico y financiero y que impiden la adquisición de medicinas y alimentos para el uso y consumo de todo del pueblo venezolano y que explican en buena medida el fenómeno migratorio venezolano”, emplaza el escrito.



Señala que El Mundo omite que la ONU ha afirmado que las sanciones contra Venezuela son equivaletes a crímenes de guerra, por afectar directamente a la población civil; asimismo, que el sistema financiero europeo se ha plegado a bloqueo, como Euroclear que tiene secuestrados 1.200 millones de dólares y las presiones al Banco de Inglaterra, para impedir la repatriación de 14 toneladas de oro venezolano.



Igualmente, denuncia que lo escrito por Lozano busca dividir al pueblo y promover eventos violentos que justifiquen la intervención directa contra Venezuela, incluyendo la opción militar.



Resalta que no es cierto lo que afirma el artículo de que Maduro no cuenta con el respaldo de la comunidad internacional cuando “Venezuela cuenta con amplias alianzas estratégicas en todo el mundo, incluyendo las naciones económicamente más poderosas del planeta, como China, Rusia, India”.



Además, resalta el apoyo de organizaciones como la Unión Africana, el Consejo de Cooperación Islámica, el Movimiento de los no Alineados, el G77 más China, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y la mayoría de los países pertenecientes a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



“El único recurso que le queda a la derecha venezolana, es apalancarse en medios de comunicación que incondicionalmente le otorgan una credibilidad que en Venezuela no poseen, y que los presentan ante el mundo como representantes del pueblo venezolano cuando su fracaso, a todas luces evidente, echa por tierra semejante engaño”, expresa la carta.



“Aspiramos a que en lo sucesivo el diario El Mundo lleve a la práctica lo que afirma el Código Deontológico del Periodismo Europeo” como el respeto a la verdad y el evitar omitir informaciones o publicar informaciones engañosas, concluye.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)