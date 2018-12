(VIDEO) Pérez Pirela anunció salida de su programa “Cayendo y Corriendo” de VTV

Miguel Pérez Pirela Credito: Web

14-12-18.-El conductor del programa Cayendo y Corriendo de VTV , Miguel Ángel Pérez Pirela, anunció la noche del 13 de diciembre que tras 10 años de estar al aire en ese espacio televisivo, dejará el espacio alegando que lo hacía por un tema personal.



El también director de la página Laiguana.tv, explicó que por motivos personales no podrá conducir ni producir más. Manifestó que su salida del aire no quiere decir que se despida de su audiencia, sino que continuará trabajando en el país y estará presente a través de las redes sociales porque “es el futuro de la comunicación política es el presente, queremos apostar a ello”.



“Para mí, ha sido la experiencia de mi vida. Nosotros no hemos hecho otra cosa en estos 10 años sino es calcar el sentir el parecer y el ser del pueblo venezolano o al menos lo hemos intentado y después de 10 años he tomado la personalísima decisión de cesar Cayendo y Corriendo; este es nuestro último Cayendo y Corriendo”, dijo.



Resaltó además que tiene previsto retomar otro tipo de trabajo como investigaciones, artículos científicos en ciencias sociales, así como novelas y poesía.



Agradeció a Nicolás Maduro “por la paciencia y diligencia” que ha tenido con las críticas extendidas en ese espacio.