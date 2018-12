Venezuela denuncia agresión informativa del diario ABC de España

Credito: Web

9 de diciembre de 2018.- El Diario ABC de España incurrió en un nuevo acto de agresión hacia Venezuela y se niega a otorgar el derecho a réplica que la Embajada venezolana en el país europeo ha solicitado, denunció el viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo.



“El diario ABC de España asegura sin pruebas, sin evidencias, sin argumentos que en Venezuela hay ‘46.000 torturadores cubanos’. No sólo mienten y ofenden a dos países y dos pueblos, sino que se niegan a dar espacio a la respuesta. Así opera la prensa mercenaria y mercantil”, escribió el viceministro en su cuenta en Twitter.



Por su parte, la embajada venezolana en España ha difundido un mensaje donde anexa la carta enviada al medio, destacando que el mismo se negó a publicarla.



“Es una justa solicitud de derecho a réplica hecha por nuestro gobierno ante las tantas infamias que a diario se vierten impunemente contra Venezuela”, expresó la misión diplomática en un trino.



La misiva denuncia que las fuentes usadas por el periodista David Alandete son dudosas, y que las afirmaciones asentadas no son, ni pueden ser validadas con prueba alguna. “Como sus fuentes, ABC no puede probar lo que no existe y por eso se ancla en el manido recurso de juntar una declaración, múltiples adjetivos, y escandalosas e imaginarias acusaciones”, reza el documento.



“Venezuela es un país donde no se practica ninguna forma de tortura, un país en el que se garantiza de forma plena el ejercicio de los derechos humanos y es el país de América Latina que más ha avanzado en la dignificación y transformación profunda de su sistema penitenciario”, subraya la misiva firmada por el embajador venezolano, Mario Isea Bohórquez.