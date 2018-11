(VIDEO) Luis Britto García: Nos han engañado con una campaña mediática para que el venezolano se sienta inferior

#Video ????| Nos han engañado con una especie de campaña mediática para que el venezolano se sienta inferior a los demás países. La peor de esas mentiras es que ‘el venezolano no tiene identidad´, advierte el escritor Luis Britto García #JuntosPorVenezuela pic.twitter.com/jIDILAHji1 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 18, 2018

19 Nov. 2018 - El escritor y analista político Luis Britto García aseguró este domingo 18 de noviembre que la población venezolana ha sido engañada con una especie de campaña mediática para que el venezolano se sienta inferior a los residentes de otros países de la región.“La peor de esas mentiras es: el venezolano no tiene identidad. ¿Por qué? La nación es un hecho cultural, es el acuerdo de un conjunto de personas sobre ciertos valores que quieren preservar. El Estado se crea para permitir la preservación de esos valores ya con un autoridad política”, argumentó.Durante su participación en el programa La Librería Mediática, transmitido desde la plaza Bolívar de Caracas donde se realizó la clausura de la XIV Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2018, Britto García explicó que esa campaña tiene como fondo hacer creer que el Estado venezolano no tiene razón de ser.“Si usted demuestra que el venezolano no tiene identidad, no tiene razón de ser. (En consecuencia) el Estado Venezolano no tendría razón de ser”, subrayó.