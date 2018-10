Integrantes de una familia venezolana, murieron en avalancha en Colombia

24 oct. 2018 - María y su familia salieron en enero de Venezuela a Colombia en busca de un mejor futuro y se refugiaron en un sector de invasión del barrio San Silvestre, de Barrancabermeja.



El pasado domingo, María no estaba, como de costumbre en las noches porque debía cumplir un turno en su trabajo, y cuando llegó al amanecer un vecino le contó que su casa había sido sepultada por el barro que se habían salvado tres sobrinos, pero que no sabían de su mamá, sus dos hijos y dos hermanos, reseñó el diario El Tiempo, en su portal web.



En la madrugada una avalancha, generada por las fuertes lluvias, se llevó todo.



En ese lugar del puerto petrolero tenían su improvisado hogar de paredes de madera y techo de zinc.



María permaneció impávida en el lugar donde por más de siete horas trabajaron sin descanso los socorristas que, uno a uno, hallaron sin vida los cuerpos de sus cinco familiares.



“No creía lo que me decía el vecino, pero al llegar a mi casa lo vi todo. Tres niños se salvaron porque mi sobrina de 9 años se dio cuenta de lo que estaba pasando y sacó a sus dos hermanitos. Ese lote lo tenía mi mamá porque era de ella y nos vinimos a vivir acá”, agregó la desconsolada mujer.



Las víctimas de la familia fueron identificadas como Gladys , de 53 años; José Alexander, de 19, y tres niños de 2, 3 y 13 años.



Los menores que sobrevivieron están bajo el cuidado de un hogar adscrito al instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En la casa vecina también murieron sepultados otras cuatro personas: Marcela Meneses, de 31 años; Freddy Porras González, de 19, y dos niños de 9 y 12 años.