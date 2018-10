Renunció una periodista de Telesur: Denuncia que fue "chantajeada, coaccionada y maltratada verbalmente"

11-10-18.-La periodista venezolana Daniela Vielman renunció al canal de Telesur por "maltratos y humillaciones" dentro del medio televisivo. Denunció que fue “chantajeada, coaccionada".“Hoy decido abandonar este proyecto porque mi dignidad está en mis manos y no en las manos de nadie más, porque no estoy dispuesta a soportar maltratos de nadie y mucho menos de unos cuántos extranjeros que pretenden venir a nuestro país a maltratar y humillar a los venezolanos”, escribió Vielman en su cuenta de la red social Instagram.Vielman aseguró que el equipo periodístico del canal “se les trata como si trabajasen en un partido político”, en el que se le impone hasta cómo deben ser “sus convicciones políticas”.La periodista laboró por casi cuatro años en TeleSUR Noticias, en su carta reitera ser seguidora del proyecto del fallecido presidente Hugo Chávez.Asimismo agradeció a los compañeros con los que trabajó durante casi cuatro años y exhortó a todos a denunciar los casos de maltratos, chantaje, coacción y amenazas y xenofobia en los ámbitos laborales."Al resto de mis compañeros y colegas en ese, o en cualquier otro escenario, los invito a no dejarse nunca chantajear, coaccionar, maltratar verbalmente ni amenazar por alguien con poder, xenófobo", dijo.