(VIDEO) Careo entre el presidente Maduro y un periodista sobre detención de dos bomberos en Mérida

18-09-18.-Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se molestó en plena rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas, cuando el periodista de AFP Esteban Rojas le preguntó sobre la detención de dos bomberos en el estado Mérida, tras haber publicado un video en el que se burlan del jefe de Estado, a quien comparon con un burro, reseña el portal Noticia Al Dia.¿Preguntarle su opinión sobre la detención de dos bomberos en Mérida por la difusión de un video viral en el que satirizan sobre su figura y además, la acusación por delito de odio y por instigación al odio agravado. Quería su opinión sobre eso?, fue la pregunta realizada por el comunicador social.A lo que el Presidente respondió: ¿Tú crees que eso es una pregunta para esta rueda de prensa? ¿Tú eres periodista, te graduaste a dónde? (…) No te la voy a responder porque no es el nivel compadre, te saliste de nivel”.El mandatario prosiguió con las declaraciones a los medios de comunicación nacionales e internacionales.En el video al que hizo referencia el periodista de AFP, que tiene una duración de dos minutos con cuatro segundos, se observa a un bombero caminando por la estación número 8 de Apartaderos, en Mérida, con su cara tapada y arreando un burro.En tanto que se escucha a otro efectivo, hacer la descripción del recorrido del animal y bromeando diciendo que se trata de una inspección del presidente Maduro.“Aquí está caminando por el pasillo el presidente Maduro (en alusión al burro) haciendo inspección de la misma y dándonos instrucciones de la estación cómo está (…) El mismo está verificando cómo está la grama, si está en buen estado o no y dándole el gusto bueno de la grama, que es lo único bueno que tenemos aquí”, comenta el bombero en el video.