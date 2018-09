New York Times confirma conspiración del gobierno de EEUU Contra Venezuela

Credito: Efe

16 sept. 2018 - El conocido periódico norteamericano confirmó de la reunión que se efectuó en la Casa Blanca entre el equipo del presidente Donald Trump y oficiales venezolanos entre los años 2017-2018., lo que comprueba las denuncias que se han hecho en Venezuela sobre esa conspiración donde participa la cúpula de Washington en una política injerencista y golpista contra Venezuela.



Así lo refirió durante la sección Confidenciales, el periodista José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, por Televen, quien recordó que esa vinculación fue negada por los dirigentes de la oposición venezolana, cuando manifestaron que no existía tal política pero que en realidad contaba con la anuencia de ellos, efectuando reuniones con el gobierno norteamericano.



Rangel agregó que lo más importante no es quienes participaron si no si involucra a oficiales del alto mando militar incurriendo en el delito de traición a la patria, por la situación crítica que vive Venezuela.



El articulo del diario norteamericano precisa que se efectuaron 3 reuniones secretas del entorno de Trump con oficiales venezolanos.

