Global Times destaca avance de relaciones bilaterales entre China y Venezuela

16 sept. 2018 - Global Times, tabloide de circulación china, destaca el avance y profundización en los lazos de cooperación, integración y desarrollo estratégico entre Venezuela y la República Popular China por intermedio de distintos proyectos económicos y comerciales en función de ambas naciones.



En un artículo publicado con motivo de la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro analiza el carácter de las relaciones bilaterales entre el gigante asiático y la nación suramericana, afirmando que, lejos de establecerse en un escenario desigual, ambos países trabajan bajo acuerdos de beneficio mutuo en aras de diversificar sus modelos económicos.



"Las dos naciones necesitan continuar la amistad, optimizar e innovar su modo de cooperación económica y comercial", puntualizó una publicación de fecha 13 de septiembre de 2018.



De igual manera, cuestiona la mirada con que algunos medios de comunicación occidentales reseñan las relaciones entre China y Venezuela y los llama a "ser más realistas".



En este sentido, Global Times refiere que en torno a la relación bilateral se tejió una red de malentendidos que van desde las intenciones de ver a China como un operador geopolítico en América Latina, hasta la supuesta dependencia de Venezuela al apoyo económico asiático.



"La relación China-Venezuela es parte de la cooperación de China en todo el mundo con igualdad y beneficios mutuos. Beijing no manipulará a ninguna nación como herramienta contra ningún otro país. China no quiere convertirse en un jugador geopolítico", argumentó.



Aunque Venezuela transita un época de recuperación económica a raíz de los efectos ocasionados por las sanciones y bloqueo financiero, perpetrados por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) y sus aliados internacionales, el país bolivariano continúa siendo el principal socio de China en Latinoamérica.



De esto dan cuenta los más de 700 acuerdos de cooperación suscritos en los últimos años en materia tecnológica, educativa, cultural, comercial, energética e industrial. Las alianzas bilaterales resultaron de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, creada en 2001 por el Comandante Hugo Chávez.



Por otro lado, agregó que los lazos comerciales y económicos entre ambas naciones son diversos, destacándose acuerdos de petróleo por préstamo. "Esta es una innovación de la cooperación Sur-Sur, un modo vital para la colaboración económica y comercial, arrojando resultados fructíferos", enfatizó el rotativo.



De este modo, considera que el riesgo de la deuda entre China y Venezuela ha sido exagerado, entre otras cosas porque la nación suramericana cuenta con las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo y China figura como el mayor importador de petróleo. Esta condición "brinda la posibilidad de controlar su riesgo de deuda a nivel macro".



"Algunos afirman que el gobierno de Maduro habría colapsado hace mucho tiempo si no hubiera sido por el apoyo económico de China, claramente subestiman las capacidades del gobierno de (Nicolás) Maduro", aseveró.



El diario chino afirmó que, a pesar de las agresiones diplomáticas y políticas, sanciones económicas y amenazas de intervención militar, Venezuela está en búsqueda de la diversificación económica.

