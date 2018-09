Gobernador Lacava responde a crítica de un usuario de Instagram: "yo soy rico de cuna y de paso anda a lavarte ese c...”

Credito: Captura

05-09-18.-El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía sosteniendo una torta, a propósito de su cumpleaños. Un usuario le respondió con una crítica, pues reclamó que Lacava use prendas de la marca Ralph Lauren.



Inmediatamente, el gobernador respondió: “Hermano Oscar de verdad disculpa el vocabulario porque yo no soy así, yo soy una persona educada y de buenos modales, fui educado en colegio de curas y nunca pierdo el control y, además, como sabes estoy de cumpleaños, pero sinceramente te digo grandísimo mmg yo las puras camisas de Ralph Lauren me las estoy poniendo antes de que tú estuvieras en las asquerosas bolas de tu papá, grandísimo infeliz porque para que sepas yo soy rico de cuna y de paso anda a lavarte ese culo”.