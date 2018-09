Movimiento Periodismo Necesario: oligopolios mediáticos internacionales y nacionales justifican intervención militar contra Venezuela

Movimiento de Periodismo Necesario MPN

2 de septiembre de 2018.- BBC Mundo en español le sirve de plataforma a corporaciones mediáticas privadas nacionales e internacionales para apuntarse en sus ataques contra el país, con la nueva matriz de opinión donde afirman que el éxodo de venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años. Según estos monopolios mediáticos, los viajeros del país suramericano son los pioneros en todas las categorías que se utilizan para atribuirlas a quienes se trasladan desde esta nación a otros lugares por voluntad propia. Así lo expresaron miembros del Movimiento Periodismo Necesario MPN.



La opinión limitada y sesgada de la BBC y sus cómplices de la mediática criolla e internacional, hace que por el escaso análisis tan solo atribuyan a determinado gobierno lo que es consecuencia de una crisis estructural y sistémica del mundo. Desconocen convenientemente que la migración es una práctica habitual en buena parte del mundo desde los 90`s, producto de las políticas neoliberales impuestas a la región suramericana, que ha incrementado las brechas y aumentado la pobreza exponencialmente.



El uso de términos para enriquecer el panorama mediático lo aplica la BBC y sus cipayos en Venezuela para proseguir afectando al gobierno bolivariano. Unas veces usan el calificativo de migrantes, otras indican que hay éxodo masivo, asimismo usan el término desplazados y cuando se les antoja hablan de diáspora y así prosiguen con los adjetivos hasta de refugiados, hecho que los convierte en medios manipuladores y falseadores de la realidad, ya que quienes han salido de nuestro país lo han hecho por voluntad propia y esto lo conocen muy bien la BBC y sus secuaces.



Según la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), el flujo internacional de migrantes ha sido un hecho natural y tiene múltiples explicaciones. Entre los países que cuentan con el mayor número de ciudadanos que residen fuera de sus territorios, de acuerdo a este organismo, éstos son:India, México, Rusia, China, Bangladés, Pakistán, Ucrania, Filipinas, Siria, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Y en América Latina destacan México, seguido por Colombia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Perú, Haití, Guatemala, Honduras, Chile, Guyana y Costa Rica.



Porqué estas corporaciones se enfocan en Venezuela



Es alarmante como la mayoría de los medios en el mundo se prestan para confundir sobre la salida de venezolanos al exterior, para señalarlos con cualquier término contradiciendo las definiciones establecidas por ACNUR solo con el fin de justificar una “intervención humanitaria” que solo se denomina intervención militar.



En el caso particular de la BBC emplea imprecisiones vergonzosas y el resultado es una propaganda encubierta para alimentar la matriz de opinión según la cual de Venezuela huye todo el mundo.



La BBC y sus aliados en el país, difunden de manera arbitraria, en un texto que pretenden calificar de periodístico,que “enun día de julio, hasta 50.000 venezolanos cruzaron la frontera con Colombia por la grave situación en su país.Otros miles huyeron a Perú o a Chile en los últimos años, e incluso a pequeñas islas del Caribe.Y las cifras no dejan de aumentar, así como las falsedades.



Atribuye la BBC y el cartel de medios, a la ONU, omitiendo el año, que un total de 2,3 millones de refugiados venezolanos abandonaron el país en los últimos años. Y aseguran que la mayoría se trasladaron a países de la región, sin presentar ningún material que respalde estas profundas distorsiones.



Reseñan a opinadores que irresponsablemente citan a“algunos expertos”que describen esta situación coyuntural como la mayor ola migratoria que ha vivido la convulsa región en los últimos cincuenta años. Uno de los citados es Eric L. Olson, director adjunto del Programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson, con sede en Washington, quien no aporta fuente ni documentos que demuestren la certidumbre de esta información.



Las preguntas formuladas por la BBC están cargadas de inferencias propias de quien las hace y que buscan inducir una respuesta del entrevistado que les permita lograr la ratificación forzada de su matriz editorial.



Además, incurre en el grave error de comparar la situación con casos como los de El Salvador y Colombia, cuyas historias y estadísticas demuestran motivaciones muy diferentes en cuanto a las movilizaciones de sus pueblos.



Otros mecanismos de manipulación absolutamente fuera de contexto son las comparaciones de la migración venezolana con la de Siria u otros países en Europa o África, cuyos nacionales se ven obligados a migrar de esos países por situaciones de guerra, hambrunas, terrorismo, etc.



La Acnur ha determinado que las personas que salen de su país en busca de mejoras económicas no pueden catalogarse como desplazados ni como refugiados, ya que se movilizan por sus propios medios. Lascifras de la BBC incluyen a TODOS los que han salido de Venezuela bajo una sola categorización, lo que distorsiona escandalosamente la información.



La nota periodística a la que nos referimos difunde una única opinión del “experto” que refiere alguna verdad, sin embargo, no es destacada en los titulares o es eliminada de su contenido. Veamos esta frase que remata la citada nota:“La ONU está jugando un papel pero, de momento, aún no estamos en la situación en la que se haya declarado esto como una crisis de refugiados”.



¿Quién es el experto en “migración” entrevistado por la BBC?



Eric L. Olson es el director asociado del Programa Latinoamericano en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos en Washington, DC. Sus investigaciones y escritos se han centrado principalmente en temas de seguridad y en el impacto de la criminalidad, el crimen organizado y la violencia en las democracias. También ha escrito sobre reformas policiales e instituciones judiciales como vehículo para abordar el problema de la rápida expansión de la criminalidad en las Américas. Ha viajado extensamente por México, América Central y los Andes.



El llamado“experto” no conoce a Venezuela



Al no haber realizado investigaciones en nuestro país, su opinión carece de valor, lo que demuestra que fue consultado solamente para alimentar la línea editorial de BBC Mundo en español, sin observar elementos mínimos de ética periodística. La BBC Mundo en español nuevamente difunde una imagen distorsionada de Venezuela, plegándose a la opinión ya cartelizada de que Venezuela se hunde en una crisis. Y esa es la línea que mantienen las corporaciones privadas de la información en Venezuela.



La manipulación del tema migratorio solo busca justificar una intervención militar, lo que nos demuestra que las reformas económicas impulsadas por el gobierno venezolano son muy acertadas para lograr la estabilidad en el país.El magnicidio fallido contra las altas autoridades nacionales y la calificación de migración masiva de venezolanos, se les revierte, una y otra vez, con el retorno de un importante número de ciudadanos que han solicitado el apoyo del Estado para su regreso al país desde donde partieron a otros países seducidos por la propaganda mediática y diplomática de promesas de trabajo y buena vida y que se enfrentaron a un tratamiento indigno de xenofobia, explotación laboral y sexual, además de maltrato físico y psicológico.