SNTP denuncia que medidas económicas han afectado al menos a 10 medios de comunicación

Los efectos de los anuncios económicos amenazan con aniquilar a los medios. Al menos 10 medios anunciaron su desaparición, cambio de estatus o liquidación del personal. Otros insisten en obligar a sus trabajadores a sacar el carnet de la patria #29Ago #NoHayMediosSoberanos pic.twitter.com/i7cBb8SVPC — SNTP (@sntpvenezuela) 29 de agosto de 2018

Posterior al anuncio de las medidas económicas, la gerencia @ElUniversal anunció que no podrá pagar el nuevo salario. En reunión del #22Ago, les pidió sacarse el carnet de la patria para que sus salarios sean subsidiados 90 días #NoHayMediosSoberanos pic.twitter.com/i7cBb8SVPC — SNTP (@sntpvenezuela) 29 de agosto de 2018

El #27Ago la administración de @webnotitarde informó a sus trabajadores que funcionaran hasta el #31Ago y serán liquidados, con el argumento de no poder cubrir la nómina. A algunos les ofrecieron pago por honorarios profesionales.#NoHayMediosSoberanospic.twitter.com/i7cBb8SVPC — SNTP (@sntpvenezuela) 29 de agosto de 2018

30-08-18.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este miércoles a través de su cuenta en la red social Twitter que los anuncios económicos realizados hace poco más de una semana por el Gobierno de Nicolás Maduro “amenazan con aniquilar a los medios” y señaló que al menos 10 de ellos se han visto afectados por estas medidas.El sindicato inició una campaña a través de la etiqueta #NoHayMediosSoberanos para documentar los efectos de las medidas económicas en los medios.En ese sentido, detalló que luego del anuncio del aumento de salario de hasta 35 veces del valor actual y que entrará en vigencia el próximo 1 de septiembre, la gerencia del diario El Universal “anunció que no podrá pagar” el nuevo sueldo.El Gobierno ha dicho que pagará el diferencial de las nóminas a través de este carnet para quienes lo tengan, pero también a través del sistema de seguro social.Asimismo, indicaron que el Diario de los Andes, que dejó de circular el pasado 17 de agosto por falta de papel, “se encuentra estudiando las medidas económicas para considerar mantenerse o no en la web”.En otros mensajes, indicó que los diarios regionales del estado Lara, El Caroreño y de Lara “apagaron sus rotativas”, mientras que en Portuguesa el diario Última Hora, que levantaba una web por haber dejado de circular ante la falta de papel, indicó que los esfuerzos para la plataforma se ven interrumpidos por las recientes medidas.En tanto que en Carabobo, la administración de Notitarde y Noticiero 52 informó a sus trabajadores que serán liquidados.Los trabajadores del diario Las Noticias de Cojedes también recibieron una noticia similar, aunque “funcionarios de la Inspectoría del Trabajo sugirieron a los empleados registrarse en el sistema Patria y solicitar un amparo”.Por último, señaló que la “gerencia de radio News 105.3 Fm y Nueva Prensa de Guayana, anunció no poder seguir imprimiendo por falta de insumos y el despido de al menos 23 trabajadores de los 40 en nómina”.