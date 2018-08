Cantv-Movilnet garantiza servicios de telefonía fija, móvil e Internet durante el proceso de reconversión monetaria

Caracas, 18 de Agosto - Desde este sábado 18 y hasta el 21 de agosto, la Empresa realizará adecuaciones a sus sistemas. Los requerimientos de consultas de saldo y pago de servicios no estarán disponibles durante este período. Ninguno de los servicios que ofrece a la población será suspendido por falta de pago, reseña nota de prensa de Cantv-Movilnet



Durante el proceso de reconversión monetaria que adelanta el Ejecutivo Nacional, Cantv-Movilnet garantiza a sus suscriptores y usuarios en todo el país, los servicios de telefonía fija, móvil e Internet.



La Empresa informa que desde este 18 de agosto y hasta el 21 de este mes estará realizando adecuaciones en sus sistemas, por lo que todos los requerimientos y solicitudes relacionados con consultas de saldo y pago de servicios, en oficinas comerciales y a través de la banca en línea no estarán disponibles hasta el martes 22 de agosto.



No obstante, Cantv-Movilnet ha tomado las previsiones necesarias para que ninguno de los servicios que ofrece a la población sea suspendido por falta de pago durante el proceso de reconversión monetaria.



La Empresa estatal, se mantendrá desplegada en todo el país, junto a sus trabajadores, para atender cualquier incidencia que se presente en los servicios de telecomunicaciones, garantizando de esta manera a la población su derecho a estar comunicada.





