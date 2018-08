Telesur espera una respuesta de Facebook tras suspensión de su página en inglés

Credito: TeleSUR

15 agosto 2018 - La cadena multiestatal de televisión Telesur desconoce las razones por las que su página de la red social Facebook en inglés fue dada de baja y aunque han solicitado una revisión de la decisión, aún no han recibido respuesta, aseguró a Sputnik la directora multimedia de Telesur en Inglés, Tatiana Rojas.



Rojas indicó que el mensaje que recibieron tras la interrupción fue que estaban "violando sus términos de uso", pero sin especificar "de qué manera ni por qué", es decir, "no se refiere a un contenido específico que hayamos publicado", por lo que no consideran que esta "sea una explicación válida".



Tras esta notificación, Telesur solicitó más detalles a Facebook al respecto, que les respondió "que sus ingenieros estaban evaluando el caso", pero hasta el momento el tema continúa en espera.

Según la vocera del medio, el pasado 24 de enero ocurrió algo similar y "nuestra página fue removida arbitrariamente" y, aunque en aquella ocasión "no hubo mensaje de por medio", enseguida "fue restablecida con un mensaje de disculpa en el que reconocían que era un error".



Por ahora, la televisora está esperando "la misma disculpa, porque no hemos publicado nada violatorio a las políticas de Facebook".



Sobre las razones por las que la red social habría tomado la decisión de suspender la página, Rojas prefiere "no caer en especulaciones" y defiende el hecho de que "Telesur en Inglés no estaba haciendo absolutamente nada distinto a lo que siempre ha hecho: reportar desde una perspectiva distinta a la de los grandes emporios mundiales que dominan el panorama mediático internacional".



De paso, manifestó que el crecimiento de la página en Facebook "ha sido 99% orgánico y justamente esta semana estábamos teniendo el mayor índice de nuevos seguidores de todo el año, aumentando cerca de 10.000 nuevos likes (seguidores)".

La eliminación de la página de la emisora, asentada en Venezuela, viene después de que Facebook decidiera bloquear las cuentas de InfoWars, un movimiento al que se unieron YouTube y Apple.



El fundador de InfoWars, Alex Jones, se hizo famoso con sus teorías de conspiración en gran parte desacreditadas.



La misión de Telesur, que inició sus transmisiones en 2005, es ser "un multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del sur".

