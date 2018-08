EEUU debe investigar a Bayly y a Poleo por magnicidio a Maduro

la constituyente Alejandra Díaz.

9 agosto 2018 - La constituyente María Alejandra Díaz tomó la palabra durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) e indicó que la sentencia del 2 de mayo de 2000 hablaba que la inmunidad pretendía proteger la labor del funcionario, siendo esta una tutela especial para el ejercicio parlamentario, por esta razón señaló que esta "no es una patente de coro, no es una protección para delinquir".



Díaz indicó que “no estamos pidiendo venganza” pero sí que se castigue con todo el peso de la ley a los implicados en el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, el alto mando militar y el tren ejecutivo de la nación.



Al mismo tiempo la constituyente pidió que "no nos quedemos en el análisis coyuntural"aseverando que esta acción va más allá por que justamente cuando el presidente Nicolas Maduro hablaba sobre el control de la gasolina, recibió el primer atentado, el trasfondo de esto es que el 68.5% de la droga es fabricada en Colombia y la gasolina es el instrumento para trasladarla en la frontera.



La constituyente recordó a los Estados Unidos (EEUU) que el 24 de mayo durante el gobierno de Bill Clinton "se condenó los actos terroristas, hasta con pena de muerte", acotó que "la Ley Patriota del 2001" obliga a los EEUU a investigar, por lo que solicitó que sea investigado Jaime Bayly y Patricia Poleo que ya sabían del magnicidio ya que no hay ley que justifique incentivar el magnicidio, incitación a la violencia y la solicitud e invasión al país.



Finalizó indicando que se desde la ANC se debe impulsar la justicia, porque a los sectores apátridas y vinculados con el terrorismo les duele que el proyecto del Comandante Hugo Chávez aun tenga vigencia "porque sacó al 34% de la población de la pobreza gracias y esos les duele".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 340 veces.

La fuente original de este documento es:

YVKE Mundial (http://www.radiomundial.com.ve/yvke/)