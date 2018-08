(AUDIO) Juan Romero: "Hay una conspiración de amplias magnitudes contra Venezuela"

* Escuche aquí el programa

9 agosto 2018 - El historiador venezolano Juan Eduardo Romero Jiménez aseguró que detrás del intento de asesinato al presidente Nicolás Maduro se encuentran grupos opositores vinculados con Colombia y Estados Unidos. "La doctrina militar de Hugo Chávez ha entrado en choque con la vieja doctrina supeditada a los intereses de Estados Unidos", dijo.



"Como la novela de Gabriel García Márquez 'Crónica de una muerte anunciada', el intento de magnicidio era la crónica de una muerte que se avecinaba. Sabemos del accionar de Colombia y de los grupos de poder que recurren a la violencia, sabemos del accionar de los paramilitares. Los medios habían vulgarizado hasta el momento las denuncias. Esta vez ha sido elocuente", sostuvo Juan Eduardo Romero Jiménez, investigador y magíster en Historia Social de América Latina, sobre el intento de asesinato sufrido el pasado 4 de agosto por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"En 2010 el Departamento de Guerra de EEUU publicó un documento sobre guerra no convencional, al mismo tiempo que se lanzaba la doctrina Obama del smart power. En 2015 se lanzó un documento sobre la importancia de Venezuela para Estados Unidos. Ahora se habla de un colapso en Venezuela, diciendo que es necesaria una salida a la fuerza, con apoyo de Colombia, Argentina y el Grupo de Lima. Esta jugada demuestra, sin remordimiento, que asumieron una decisión absolutamente violenta. Van a intentar desestabilizar, y si no lo logran, empujar a miembros del ejército a hacer un putsch", analizó Romero Jiménez sobre las posibles estrategias de los opositores al gobierno de Maduro.



El historiador por la Universidad de Zulia descartó que hubiera una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero reconoció que podrían existir algunos infiltrados. "Entre 2002 y 2004 ha habido pronunciamientos militares. Muchos de los militares que participaron de los mismos se han retirado y fueron captados progresivamente por grupos paramilitares. Oscar Pérez tiene que ver con factores de las FFAA formadas por EEUU y luego captadas por la inteligencia de este país. Pero son casos aislados. La doctrina militar de Chávez ha entrado en choque con la doctrina militar tradicional, supeditada a los intereses de EEUU", sostuvo Romero Jiménez.

El momento de debilidad de Partido Popular en España



En 'Voces del Mundo' se entrevistó además a Pere Rusiñol, periodista español, quien escribió para los diarios El País y Público y actualmente colabora en las revistas Alternativas Económicas y Mongolia. Rusiñol se refirió a los desafíos del gobierno del socialista Pedro Sánchez y al rol del Partido Popular (PP), ahora opositor.



"Pedro Sánchez ha llegado sin tener una mayoría detrás. Era una mayoría negativa contra Mariano Rajoy que sirvió para echarlo pero es difícil que se pongan de acuerdo en medidas concretas. Sánchez se centrará en medidas simbólicas, como la retirada del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, porque no tiene mayoría para hacer reformas estructurales", afirmó.



Asimismo, habló del impacto negativo sobre el conservador Partido Popular a partir de la sospecha de que su nuevo líder, Pablo Casado, habría obtenido como "regalo" un máster universitario. "Es un tema sensible porque en España ha costado mucho a los jóvenes acceder a la universidad. Casado lo minimizó. Este nuevo líder muestra un programa más a la derecha y más cercano a las derechas extremas de Europa. El PP está en una situación de mucha debilidad y aparece tercero en todas las encuestas. El partido Ciudadanos, que claramente está dirigido a los empresarios y es liberal, le hace competencia al PP", dijo Rusiñol.



El analista español se refirió a la situación en Cataluña tras el fallido referendo independentista. "El tema de Cataluña no se va a resolver ahora. Muchos de los protagonistas de la parte catalana están en la cárcel. Sánchez intenta sentar las bases para que se pueda resolver a futuro. El presidente facilitó que los presos independentistas estén en cárceles catalanas. Es un gesto que no resuelve el problema porque el gobierno no puede sacarlos de la cárcel", sostuvo Rusiñol, quien sin embargo reconoció que pueden existir arbitrariedades en el proceso contra dirigentes catalanes.



"La justicia funcionó de manera bastante autónoma del poder político. Lo ha vivido en carne propia Rajoy con la sentencia Gürtel. La causa de los independentistas está en el Tribunal Supremo. Es verdad que el procedimiento no es el tradicional. A esto se le agrega el abuso de la prisión preventiva. Muchos políticos y activistas independentistas llevan varios meses en prisión preventiva, algo que no se justifica, que es solo para cuestiones específicas. Todo esto siembra dudas en el sistema de justicia pero esto no debe empañar lo que sucedió con la probada trama de corrupción Gürtel".



En el programa se informó a su vez acerca del asesinato del líder social colombiano Uriel Rodríguez, en el departamento del Cauca, tras recibir varios impactos de bala; la disposición de Turquía a seguir comerciando con Irán pese a la reimposición de sanciones a Teherán por parte de Washington; y la revisión del indulto al exdictador peruano Alberto Fujimori que llevará adelante el Tribunal Supremo de ese país, para ver si cumple con las normas establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.