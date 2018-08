(VIDEOS) Nuevos vídeos muestran a los drones usados para atentar contra Maduro y confirman versión oficial

5 agosto 2018 - Dos nuevos videos han sido dados a conocer en las últimas horas en redes sociales, mostrando los dos drones que fueron utilizados este 4 de agosto en un atentado contra el Presidente Nicolás Maduro, que dejó 7 personas heridas, y el momento de la explosión de uno de ellos. Igualmente, residentes del edificio Don Eduardo, donde se estrelló el segundo dron, señalan haber visto el dron estrellándose y confirman que el edificio recibe gas directo, desmintiendo la versión de que la explosión se debió a una bombona de gas, emitida este domingo en la mañana por la agencia The Associated Press.

Dron mas explosión @RPolicial pic.twitter.com/kCw4NzM0Ar — CESAR GUARDIOLA (@CESGUAR) 5 de agosto de 2018 Un primer video, compartido desde la cuenta Twitter @CESGUAR (César Guardiola, quien se describe a sí mismo como "militar retirado, asesor de seguridad" y de evidente tendencia opositora) parece mostrar el momento en el que explotó el dron que se acercó hasta la tarima presidencial. Las palabras de Maduro se corresponden con el momento en el que explotó el dron, si se compara con este otro video de RT.

Este video muestra el momento en el que el segundo dron se estrella contra el edificio Don Eduardo. Fue captado por el camarógrafo César Saavedra, de la cadena Telemundo, con sede en Miami. El video echa por tierra la versión dada a conocer el domingo en la mañana por The Associated Press, según la cual la explosión en el mencionado edificio se debió supuestamente a una bombona de gas doméstico y no a un hecho relacionado con el atentado.

Según la dueña de este apartamento, una esquirla impactó su ventana. El edificio está frente a Residencias Don Eduardo, donde cayó el dron pic.twitter.com/J1CkYM05ve — Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) 5 de agosto de 2018

Núñez también comparte otro video, grabado en un apartamento frente al edificio Don Eduardo, en el cual se muestra una ventana perforada. "Según la dueña de este apartamento, una esquirla impactó su ventana. El edificio está frente a Residencias Don Eduardo, donde cayó el dron", escribió Ñúnez. Desde la ventana se ve al frente el edificio Don Eduardo, en cuyo primer piso explotó el dron. El video da una idea de la capacidad mortífera de la bomba, que a una distancia tan importante pudo ocasionar un daño significativo a quien fuera alcanzado por las esquirlas emitidas por la explosión.

Residente del edificio Don Eduardo en la avenida Fuerzas Armadas dice haber visto caer el dron pic.twitter.com/usSPsgcadu — Adriana Núñez Rabascall (@Adriananunezr) 5 de agosto de 2018

Pedro Peña, residente del Edificio Don Eduardo, señaló en otro video compartido por Núñez que vio al dron bajando como a 5 metros de donde él estaba, en el piso 7. Dice que fue bajando lentamente hasta el piso 1, chocó hasta la reja, bajó hasta una pestaña de cemento y estuvo allí unos minutos hasta que explotó.

Vecino del edificio Don Eduardo “yo vi el dron bajando” en la residencia hubo heridos leves por vidrios. pic.twitter.com/2rnEagYsH8 — Beatriz Adrián (@Beadrian) 5 de agosto de 2018

El señor Peña, en otra entrevista publicada por la periodista Beatriz Adrián, señala que el edificio tiene gas directo (por tuberías).

Sobre lo ocurrido este sábado en la Avenida Bolívar: Vecina del edificio Don Eduardo habla de que segunda explosión hizo “tambalear” el edificio. Cuerpos de seguridad (Sebin, GN, Cicpc) estuvieron en el lugar por tres horas. pic.twitter.com/SVMKKJzTqs — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) 5 de agosto de 2018

Esta otra vecina del edificio Don Eduardo, en un video publicado por la periodista Gabriela González, también confirma que el edificio recibe gas directo.

En el apartamento donde supuestamente explotó la bombona de gas, hay gas directo y no hay bombonas de gas, afirma habitante del Edificio Don Eduardo. Y remata diciendo “fue un dron que se estrelló contra el edificio.”pic.twitter.com/PwkCFZGqzC — Cupos en La Haya. (@jcajias) 5 de agosto de 2018

Esta otra entrevista, realizada por Caraota Digital, recoge el testimonio de Katherine Pinto, quien reitera que el edificio recibe gas directo y que la explosión no pudo ser producida por una bombona.