Fue presentado nuevo libro del Profesor Eleazar Díaz Rangel

Ernesto Villegas bautiza el libro de Díaz Rangel

Caracas, julio 30 - Como parte de la programación de la IX Feria del Libro de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, bautizo el libro Periodismo, medios y comunicación, escrito por el profesor y periodista Eleazar Díaz Rangel.



Desde el parque Los Caobos, el ministro de Cultura resaltó el esfuerzo que realizan hombres y mujeres involucrados en el proceso editorial y que hacen posible la creación de obras literarias en nuestro país. “Es fruto, producto de un trabajo conjunto de muchos hombres y mujeres anónimos y anónimas”, precisó.



Destacó, la importancia de la publicación de esta obra en medio de la guerra no convencional que vive el país actualmente.



Villegas señaló los cambios que se han presentado con el transcurrir del tiempo en la forma de leer los libros, principalmente con la llegada de la era digital, que ha contribuido a la disminución del libro impreso; no obstante, afirmó que pasará algún tiempo para que estos desaparezcan.



Díaz Rangel manifestó su gran preocupación por la falta de ética periodística que vive el país actualmente, pues ha sentido que los organismos gremiales no están jugando el papel que les corresponde acorde al momento histórico que subsiste la sociedad venezolana.



“Hemos vivido un periodo bien agudo y complejo para el ejercicio de la producción periodística en los actuales momento, porque la encriptación que vive la sociedad venezolana necesaria e inevitablemente tenía que reflejarse en el hacer del periodismo y eso ha hecho que la profesión se haya roto, incluso del punto de vista gremial que ya no tiene mayor trascendencia ni importancia la existencia de organismos gremiales por cuanto no han jugado o no están jugando el papel que le corresponde en una sociedad con la características que tiene la Venezuela de hoy.