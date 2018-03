Protestan en Nicaragua contra control de redes sociales por el gobierno de Daniel Ortega

Credito: AFP

Usuarios de redes sociales de Nicaragua manifestaron este lunes frente al parlamento en defensa de la libertad de expresión e información ante lo que consideran una "intentona" del gobierno de regular la red, según reseña la agencia AFP.



"No a la censura de la dictadura", "No me callarán", "Quítate el bozal, vos sos libre de expresarte", se leía en pancartas, mantas y camisetas llevadas por decenas de manifestantes ante la Asamblea Nacional.



El parlamento inició el viernes pasado consultas a puertas cerradas con entidades del gobierno sobre la difusión de informaciones a través de Internet que las autoridades consideran negativas.



Ante la reacción de los internautas, la vicepresidenta Rosario Murillo, promotora de la consulta, negó ese mismo día que el gobierno pretenda limitar el intercambio entre las personas a través de las redes, pero abogó por actualizar las leyes para proteger a las familias.



La escritora Gioconda Belli cuestionó en Twitter "dónde se ha visto que un gobierno llame a un debate para 'fortalecer la armonía y los vínculos afectivos saludables dentro de la familia'? ¿Quién define lo que es armonía en la familia o los vínculos afectivos saludables? Eso es invadir la privacidad".



"No vamos a permitir que se violente la libertad de expresión a través de un mecanismo que esta sirviendo tanto a la libertad de Nicaragua", manifestó la coordinadora del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.



En tanto, escritores y periodistas nicaragüenses asociados a Pen Internacional consideraron que "para la estabilidad de Nicaragua es fundamental que se mantenga el respeto a la libre comunicación y expresión de la ciudadanía sin restricciones que coarten este derecho".



"Nunca antes habíamos contado con tantas opciones para informarnos e interactuar en la esfera pública (..) las redes sociales son un espacio privilegiado para el ejercicio de la libertad de expresión", señaló la organización en un comunicado.



Ante las críticas de la población desde las mismas redes sociales, el parlamento inauguró un sitio web de opinión abierta para ampliar el proceso de consultas.