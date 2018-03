(VIDEO) Vladimir Villegas a Mario Silva: "No reclamo la concesión de Globovision, defiendo la libertad de expresión"

El periodista Vladimir Villegas Credito: Archivo

12-03-18.-El periodista Vladimir Villegas, se refirió este lunes en su programa televisivo al conductor del conocido programa La Hojilla, Mario Silva, quien según Villegas se encargó de insultarlo y descalificarlo y no a responder diferentes cuestionamientos en materia económica actual. Asimismo, aclaró que no está reclamando la concesión de Globovision, si no, que defiende la libertad de expresión en sus comentarios.



"Este señor me ha acusado de lacayo, traidor y malinche", dijo Villegas.



En este sentido, Vladimir indicó que lo llaman traidor porque "en su momento defendió la constitución del año 1.999. "Traidor porque hice las críticas que consideré necesarias y lo hice de frente y no a través de un audio o de un video que luego negué".



Además señaló que también lo llaman "malinche" porque está defendiendo el derecho del pueblo venezolano de vivir mejor y de "criticar".



Asimismo, dijo que asume su responsabilidad de lo que a su juicio está bien y está mal. "Ese tipo de señalamientos me resbalan porque estoy tranquilo con mi conciencia, no tengo nada que explicar".



Por otra parte, Villegas se dirigió a Mario Silva para señalarle que ha estado buscando el perdón "de los que ya saben de lo que eres capaz de hacer".



"Si de transparencias se trata son muchas las verdades que tu tienes que explicar", indicó.



Villegas afirmó que no está reclamando la concesión de Globovision como señaló Silva en su programa televisivo, si no, que está defendiendo la libertad de expresión, "poder decir cosas en correspondencia con la realidad del país".