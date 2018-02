(AUDIO) Marco Gandásegui: "Votación de la OEA sobre Venezuela es un mensaje de EEUU para China"

* Escuche aquí el programa



27 Feb. 2018 - El investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos CELA Marco Gandásegui considera que si la presión diplomática ejercida por Washington sobre Caracas no da resultado, la Administración de Donald Trump pondrá en marcha una operación militar mediante terceros países o directamente desde su bases en Honduras o en las islas de Aruba o Curazao.



"EEUU después de las elecciones de abril en Venezuela tendrá que tomar su decisión, y aparentemente está dispuesto a ir toda la distancia como lo hizo con Cuba en los 60", afirmó Gandásegui en diálogo con Sputnik, al mencionar qué escenario visualizaba luego que el Gobierno de Nicolás Maduro le contestó a la Organización de Estados Americano (OEA) que no aplazaría las elecciones fijadas para el 22 de abril.



Efectivamente, este 23 de febrero y con 19 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones, la OEA aprobó una resolución con la que exhortó al mandatario bolivariano a que deje sin efecto los comicios y acepte la ayuda humanitaria.



Gandásegui, también profesor de Sociología en la Universidad de Panamá, englobó la resolución de la OEA en el marco de las distintas acciones estadounidenses contra Caracas, como las que lleva adelante el Grupo de Lima (primero no reconoció la Asamblea Nacional Constituyente y recientemente no invitó a Maduro a la Cumbre de las Américas del 13 y 14 de abril).



Pero especialmente, el experto se refirió a las distintas circunstancias en que la administración Trump evoca a los militares y los golpes de Estado como soluciones políticas viables para resolver situaciones contrarias a sus intereses en la región.



"Han pasado 70 años desde la creación de la OEA y EEUU no aprende la lección. Si efectivamente quiere mantener su dominio sobre la región tiene que hacerlo por otras vías. Venezuela ya cuenta además con apoyo extracontinental, igual que Cuba lo tuvo en la década del 50", sostuvo.



El investigador del CELA agregó que con el grupo de Lima, Trump tiene "prácticamente cercada militarmente a Venezuela con tropas en Perú, Brasil y en el Caribe en las islas holandesas de Aruba y Curazao, así como en su base militar en Honduras y en Panamá también".



En este sentido mencionó que EEUU "sacó a relucir una venda a la doctrina Monroe, porque no solo busca disciplinar a los países latinoamericanos que pretenden implementar políticas de desarrollo, sino que también le mandó un mensaje a China, en el sentido de que no pretenda convertirse en socio comercial dominante en la región".