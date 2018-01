(AUDIO) JVR cuestiona campaña mediática para sembrar pesimismo en el pueblo

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

14 Ene. 2018 - El periodista José Vicente Rangel cuestionó las campañas mediáticas que medios manejados por factores internos y externos adversos a la Revolución Bolivariana promueven con la intención de posicionar el fatalismo e insistir en sembrar el pesimismo y el desasosiego en el pueblo ante al actual coyuntura por la que atraviesa el país."Los problemas de Venezuela son manejables por los extraordinarias recursos con que cuenta el país, en esta precisión coincide la mayoría de los analistas políticos y económicos" que suelen ser ignorados por los grupos mediáticos controlados por factores "que tienen por objetivo enervar la capacidad de respuesta de los movimientos progresistas", sostuvo el periodista al inicio de su programa José Vicente hoy, que transmite Televen.Significó la importancia de desenmascarar el pesimismo e impulsar el optimismo "que no es otra cosa que trabajo, esfuerzo y voluntad de superación", remarcó."Me anoto en la legión de los optimistas, entre los millones de venezolanas y venezolanos que en medio de la crisis no desmayan, que no se echan en brazos del pesimismo empleado como recurso político para socavar el sentido de la patria y sembrar la desconfianza en torno a la posibilidad de salir adelante y superar las vicisitudes del presente", consideró.