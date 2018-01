3.880 noticias negativas contra Venezuela generaron corporaciones mediáticas de EEUU en 2017

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este viernes que las grandes corporaciones de Estados Unidos generaron 3.880 noticias negativas en 2017, como parte de la guerra mediática contra el Gobierno Bolivariano.



En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas; el jefe de Estado mostró un estudio en el que se visualiza la cantidad de noticias negativas que se divulgaron en diferentes medios de comunicación del país norteamericano en contra de Venezuela.



De la cifra total, refiere el estudio, 1860 noticias se generaron durante las guarimbas perpetradas por los sectores extremistas de la oposición entre los meses de abril y julio, siendo el mes de julio donde más noticias se replicaron con 531 reportes.



"Como llegó la paz a Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente, baja sus niveles hasta llegar a diciembre a 166 noticias negativas", expresó el Mandatario Nacional durante un Consejo de Ministros.



Durante la reunión, el presidente Nicolás Maduro detalló que la agencia Bloomberg fue el medio que más emitió noticias negativas, con 245 noticias, seguido del Miami Herald, el Washington Post y The Wall Street Journal.



"Es una propaganda de guerra, una guerra mediática sin lugar a duda", denunció el mandatario venezolano.



En cuanto a agencias de noticias internacionales, el estudio reveló que la agencia británica Reuters Group Limited es la que más reportes negativos emitió contra Venezuela, con 60%, seguida de la agencia estadounidense Associated Press (AP) con 31% de su contenido de 2017, dirigido a Venezuela y la francesa AFP con 9%.



"Se descubrió en esta investigación que desde las agencias de noticias, la Agencia Reuters que más produce noticias negativas contra Venezuela con el 60% de noticias que son colocadas en The New York Time, seguida por Associated Press con 31% con la mayor colocación en medios como el Washington Post, Miami Herald y ABC News. Generan la noticia, el reporte, como una guerra mediática sistemática y luego la reproducen en la prensa, en la televisión, en la radio", recalcó.



Al respecto, instruyó al ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y al ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza; a convocar a una rueda de prensa para explicar la verdad de Venezuela ante el mundo sobre esta arremetida mediática dirigida desde Washington.



Esta rueda de prensa, señaló Maduro, se realizará para "despertar consciencia en el mundo, en nuestro pueblo, crear consciencia, valores en nosotros mismos. En la campaña mundial que hemos derrotado, que estamos enfrentando". "Yo llamo a defender toda la verdad de Venezuela", agregó.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)