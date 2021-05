(Audio en vivo) ADN de la Noticia: Palestina no permitamos el exterminio

El desplazamiento de la población palestina ha sido refutada por las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE). Credito: Sputnik

13 de mayo de 2021.- Resulta difícil colocar un calificativo a las atrocidades cometidas por el Estado sionista de Israel contra el Pueblo Palestino, es un verdadero exterminio, son 70 años de crímenes sistemáticos contra un Pueblo indefenso y desarmado. No es un conflicto, no es una confrontación entre dos fuerzas militares; Palestina no tiene: ejército, ni tanques, ni aviones, solo su voluntad milenaria y irresoluta de defender su Patria.



Lo más indignante, es el silencio cómplice de la llamada comunidad internacional, los organismos multilaterales de DD.HH., la ONU que legalizó el despojo y la ocupación al aprobar en 1948, la conformación del Estado de Israel en el territorio histórico Palestino. El Estado de Israel se ha transformado, en un ente criminal y terrorista, no solo contra el pueblo Palestino, sino contra todo movimiento y proyecto progresista del mundo, no hay hecho delictivo. ni terrorista, donde no esté involucrado el Estado sionista de Israel: en Siria, en Colombia, en Yemen, es una entidad criminal.



No habrá paz en el mundo mientras no se le ponga coto, a la acción del sionismo y su poder político-militar-económico. El Pueblo de Israel junto a los Pueblos del mundo y la presión internacional deben neutralizar y lograr la culminación del proyecto sionista de dominar y doblegar a los Pueblos libres del mundo. El sionismo es incompatible con la especie humana.



Programa ADN de la Noticia:



Transmisión: Radio Negro Primero 101.1 FM



Día: jueves 13-05-2021



Hora: 11 am a 1 pm



Invitados: Angel Tortolero Leal politólogo – Basem Tejeldine analista, Adel El Zabayar activista Internacional.



Creación: Omaira Borges – Luis Salazar



Direc.G: Carlos Lugo / Coord. T: Félix Mujica.



S I N T O N I Z A S I N T O N I Z A.