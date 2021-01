Twitter canceló permanentemente la cuenta de Donald Trump por "riesgo de incitación a la violencia"

09-01-21.- A través de un comunicado, Twitter informó que hizo una inspección de recientes publicaciones de Donald Trump, analizando su contexto y la forma en la que fueron recibidos. Después de este análisis determinó que la acción más responsable era quitarle la cuenta de forma permanente.



“Después de una revisión cercana de los tweets recientes de la cuenta @reallDonaldtrump y el contexto alrededor de ellas ―específicamente cómo los han recibido e interpretado dentro y fuera de Twitter― tomamos la decisión de suspenderle la cuenta debido a un riesgo de futuros casos de incitar a la violencia”, escribió Twiter en la red.



La decisión de la red social siguió a dos tuits de Trump publicados este viernes por la tarde. Los mensajes violaron la política de la compañía contra la glorificación de la violencia, indicó Twitter.



Estos dos tuits deben leerse en el contexto de eventos más amplios en el país y las formas en que las declaraciones del presidente pueden ser movilizadas por diferentes audiencias.



En un primer tuit, Trump agradecía a los ciudadanos que votaron por él y aseguró que ellos tendrán una voz importante en el futuro.



"Los 75,000,000 grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, HACEN QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro. ¡¡¡No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna forma o forma!!!".



El último tuit Donald Trump fue para dejar en claro que no planea asistir a la toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero.



"A todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero"



Twitter no es la única red social que ha tomado medida para evitar que Trump utilice sus plataformas por "incitar actos violentos".



Recientemente, Facebook anunció que su cuenta quedó suspendida hasta que deje su cargo como presidente. Por su parte, Twitch desactivó su cuenta, por lo que ahora no podrá usarla para realizar transmisiones.