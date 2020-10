(VIDEO) Repudio a la propuesta inconstitucional de la Ley Antibloqueo por organizaciones sociales

Declaración rueda de prensa, por todas nuestras luchas. movimicantos sociales y sindicatos.

1.- Repudio a la propuesta inconstitucional de la Ley Antibloqueo por el Movimiento Popular Venezolano

Queremos expresar nuestra profunda negación a aceptar que sea violentada la Constitución Vigente de la República Bolivariana de Venezuela con la llamada Ley Antibloqueo, la cual tienen programado aprobar el día de hoy en la Asamblea Nacional Constituyente, dicha ley recoge en su articulado expresiones que están por encima de la Constitución y que colide con la normativa establecida en nuestro país y en la Constitución vigente.

Le recordamos al ejecutivo nacional que la Constitución Bolivariana en el título quinto de la organización del poder público nacional en su capítulo 1, donde se habla sobre el poder legislativo nacional, en su sección cuarta de la formación de las leyes, habla de que para la aprobación y promulgación de las leyes debe categorizarse de tal manera que sean leyes ordinarias y orgánicas y en ese articulado no se establece nada que lleve el nombre de ley constitucional, ninguna ley que esté por encima de las otras, más allá de las Leyes orgánicas, aprobando está Ley estaríamos aprobando un adefesio jurídico que a todas luces permirá el uso de los bienes públicos en materia de la administración presupuestaria del estado de forma discrecional y arbitraria, contribuyendo a ese proceso de desmantelamiento del Estado venezolano que viene poniéndose en práctica, el gran sueño neoliberal de un estado desmantelado a merced del mercado es con Claridad el rumbo asumido por un equipo de gobierno de corte oligárquico, que está construyendo el sueño de los neoliberales de un estado disminuido y que no le de respuesta a las situaciones sociales, un estado que no puede garantizar la defensa de los ciudadanos que lo financian y lo alimentan, un Estado al que lo tutelen desde esos sectores con los cuales se ha planteado hacer una alianza el gobierno.

Más allá del tema presupuestario el proyecto de Ley Antibloqueo contradice toda la normativa que la Constitución establece sobre los contratos de interés público, ya que la misma Constitución dicta que en materia de contratos de interés público nacional, ellos deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional en los casos que Determine la ley, no obstante CRBV establece con carácter preceptivo que cuando se contrate con entidades oficiales extranjeras o con sociedades mercantiles no domiciliadas en Venezuela dichos contratos deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, y en efecto esta ley echa todo esto por tierra y abre la posibilidad de que los contratos los consideren de manera discrecional y secreta los entes del ejecutivo, abriendo la puerta franca a la corrupción y a la tutela del estado por parte de los grupos económicos transnacionales.

Para finalizar exigimos al TSJ que aclaré si existe alguna Ley que pueda estar por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.- Contra la criminalización de la protesta

La Crisis profunda y compleja que hunde al país en una marcada hecatombe socioeconómica producto de la caída de los precios petroleros, el colapso de los servicios públicos, la desintitucionalización estatal y la hiperinflación que liquidó el poder adquisitivo de los trabajadores.La polarización política no ha dejado más que división, desgaste y frustración, mientras que la voracidad de las mafias y la corrupción han ejercido el gobierno, afianzando la desidia, el burocratismo y la ineficacia.En este sentido, hemos repudiado la implementación de políticas neoliberales cómo lo son: dolarización de facto, políticas de entrega de concesiones a capital privado, de pago de bonos y exoneración de impuestos a transnacionales, de imposición de explotación ecocida del arco minero para la extracción de oro y otros minerales de forma inconsulta. Los pagos de deuda externa, la fuga de capitales, el aumento del IVA y del impuestos sobre la renta (ISRL) a la clase trabajadora, el endeudamiento y corrupción con fondos y materias primas de P.D.V.S.A., el desmejoramiento progresivo de servicios básicos y aumento arbitrario de las tarifas.

Asimismo, hemos sido víctimas de la imposición del memorándum #2792 del Ministerio del Trabajo y la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), que eliminó de facto los derechos de la clase trabajadora a discutir los contratos colectivos y tablas salariales, la eliminación de seguros Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), servicios funerarios, y en caso de accidentes laborales las pólizas de seguro de vida con montos insuficientes, que trajo consigo la pulverización de los salarios y pensiones.Hoy día, la vida digna parece una quimera inalcanzable, ya que el problema es político, por eso nuestra acción política es la lucha por los derechos sociales y democráticos, la defensa de la vida, demandando el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro Constitución todo fuera de la Constitución nada.

El bloqueo contra el país solo ha servido para complejizar la crisis y afianzar el control clientar del gobierno sobre el pueblo.

Frente a esta realidad, reivindicandomos el derecho del pueblo venezolano a la protesta pacífica consagrada en el Art. 68. CBRV, sin ningún tipo de condicionamiento Políticos y/o policial, para nadie es un secreto que la conflictividad social ha ido aumentando en la medida en qué se afianza la crisis.

Denunciamos la judicialización de la Protesta social, que ha traído consigo cientos de detenidos por luchar por sus derechos.

Denunciamos el comportamiento viciado del TSJ al servir de instrumento para fragmentar la democracia interna de los partido políticos para beneficiar al partido de gobierno.

Denunciamos el acoso, hostigamiento y persecusión política a la que es sometida la disididencia política y gremial, entre ellos destacan casos como:

Allanamiento del fuero sindical y despidos injustificados y detenciones ilegales sobre: Jairo Colmenares y Deillilyz Rodríguez de SITRAMECA, William prieto SINTRAFOGADE, Bartolo Guerra PDVMARINA, Darío Salceido SINTRABINDER, Rodney Álvarez Ferrominera, entre otros.

Amenazas física, hallanamientos ilegsles y detenciones arbitrarias a los candidatos y candidatas de la APR. Alternativa Popular Revolucionaria, casos que destacamos, Rafael Uzcátegui (PPT); Isabel Granados 2 veces detenidas. (Mérida); Angel Rodríguez (MOV viviendo Venezuela -Miranda); Franklin González (Apure) yAlberto Chourio (Carbobo)

Despidos por retaleaciones políticas: Sergio Requena Carbonorca (Bolívar)

Exigimos el respeto a la inamovilidad laboral, que cesen los despidos injustificados y que se cumplan con los reenganches.

Denunciamos el sicariato político e linchamiento moral que implementa el PSUV contra sus adversarios políticos.

Suscribimos

Movimiento Somos Lina, Izquierda unida, Red Autónoma de Comuneros, movimiento Viviendo Venezuela, Voces Antiimperialista, Sindicatos y gramios