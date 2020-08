Mérida: Tatuy Tv cumple 13 años de trabajo comunicacional contra el poder mediático y en defensa de la revolución

31 de agosto de 2020.- Tatuy Tv es un colectivo comunicacional que hace vida en el Edo. Mérida en Venezuela. Nació al calor de los impulsos organizativos del pueblo venezolano durante la Revolución Bolivariana, cuando la democratización del espectro radioeléctrico buscaba ampliar y diversificar las voces que en la mediática tradicionalmente no se veían o escuchaban.



En un momento de tensiones en el país, cuando desafiando a los poderes mediáticos tradicionales en Venezuela, el Presidente Chávez decide la no renovación de la concesión en el espectro radioeléctrico de Radio Caracas Televisión (RCTV), un grupo de jóvenes se planteó la creación de una televisora que contribuyera a retratar la realidad del pueblo venezolano. De este modo, buscaban participar en la efervescencia cultural llamada "el proceso bolivariano", por ello una de sus primeras consignas fue: “retratar la realidad para transformarla”.



La lucha en todas las trincheras



Aunque formalmente se organizaron como fundación en 2007, desde el 2006 venían realizando video-foros en los barrios de Mérida y organizando talleres de fotografía para niñxs.



Apenas en 2012 lograron tener su señal de tv al aire. Sin embargo, ésta sólo estuvo activa por dos años, por saboteos que no pudieron ser superados ante las limitaciones técnicas y presupuestarias de la organización.



Ante la pérdida de la señal al aire, el colectivo migró hacia la producción de contenidos digitales. Hoy trabajan líneas de producción audiovisual como “Chávez Radical”, “Fin de la Cita”, “Trabajo Vivo”, Alí Protesta, entre otras, siendo el objetivo acompañar y retratar las luchas del pueblo organizado, al mismo tiempo aportar a la reflexión de lo acontecido políticamente en Venezuela y en el mundo.



Cuentan con un espacio en la web: www.tatuytv.org. así como presencia en las redes sociales: Youtube, Twitter, Facebook y más recientemente Instagram y Telegram.



Una herramienta política



Para hablar de este proyecto es imprescindible hablar de la Revolución Bolivariana y del chavismo como movimiento político. Tatuy Tv se ha tejido a través de la historia de lucha popular venezolana de los últimos tiempos, de los avances o retrocesos que ésta ha celebrado o padecido. Confrontando también las contradicciones propias de cualquier proceso de transformación, tanto a lo interno de la organización como en el contexto general, junto al pueblo que lucha en contra de las injusticias y por construir una sociedad mejor.

Es así como este proyecto arriba a sus 13 años de trabajo, con más de 1200 producciones audiovisuales y escritas donde queda clara la defensa y los aportes a la propuesta del socialismo como la vía para una vida digna para todxs.



Esta nota fue realizada con nota de prensa suministrada por Tatuy Tv.



Desde Aporrea.org nos sumamos a la celebración de sus trece años de existencia y les auguramos muchos y mayores éxitos. Viva Tatuy Tv.